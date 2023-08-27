HDP, yeni eş başkanlarını seçecek

HABER MERKEZİ

HDP'nin bugün gerçekleştireceği kongre ile yeni eş başkanlarını belirleyecek. Kapatma davası ile karşı karşıya olan partinin siyasi alandaki mücadelesini ise Yeşil Sol Parti'ye devretmesi bekleniyor.

HDP, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerine hakkındaki kapatma davası nedeniyle Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil Sol Parti listelerinden girdi. Ancak seçimde beklediği başarıyı yakalayamayan HDP'nin 2018 yılında yüzde 11,7 olan oy oranı bu seçimde yüzde 8,8'e kadar geriledi. YSP, 80 üzerinde milletvekili beklenirken 55 sandalye kazandı.

Seçimin ardından HDP ve YSP de bir öz eleştiri dönemi başladı. Parti kurulları ile organlarını toplayarak çeşitli kararlar alan iki parti kongre süreçleriyle gerek eş başkanları gerekse yönetimdeki kadroları değiştirmeyi ve yerel seçimlere yenilenmiş olarak gitmeyi planlıyor. Kapatma davası henüz sonuçlanmadığı için HDP'nin parti olarak kurumsal kimliğini şimdilik koruması, dava sonucu belli olana kadar faaliyetlere sembolik olarak devam etmesi bekleniyor. Bugünkü kongrede partinin eş başkanları da belirlenecek. Kulislere ilk yansıyan bilgilere göre HDP yönetiminde STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcülüğü görevini sürdüren Selma Özcan ile Kobani Davası'nın avukatlarından, YSP üyesi Cahit Kırkazak en güçlü adaylar arasında. Özcan, DW Türkçe'ye yaptığı kısa açıklamada, HDP'nin tüzel kişiliği ile devam edeceğini ancak mücadele mirasını YSP ile sürdüreceğini belirterek, bu nedenle HDP için şu anda yapılan "soğutma, uyutma" yorumlarının durumu tam olarak karşılamadığını belirtti.

Özcan, "HDP tüzel kişiliği ile kendi varoluşunu devam ettirecek. Ama bir mücadele örgütü olarak hem Meclis'te hem de halk düzeyinde yoluna YSP ile devam edecek" dedi. Eylül'de yapılacak Yeşil Sol Parti kongresinde ise HDP yönetiminin YSP'ye taşınma kararının büyük olasılıkla onaylanması planlanıyor. Pazar günü yapılacak kongrede, eş başkanların yanı sıra HDP Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu için de seçim yapılacak. Buldan ile Sancar yeniden eş başkanlığa aday olmayacaklarını daha önce açıklamışlardı. Öte yandan Yeşil Sol Parti seçimlerden sonra başlattığı eleştiri-öz eleştiri süreci ve yeniden yapılanma çalışmalarının ikinci aşaması olan halk toplantılarını önceki gün tamamladı.