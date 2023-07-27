HDP’de arayış sürüyor

HDP'nin seçmenle gerçekleştirdiği buluşmalarda mevcut yönetime eleştirilerin öne çıktığı öğrenildi. Seçmenler, YSP’nin isminin de değişmesinden yana.

Hüseyin ŞİMŞEK

14 Mayıs seçimlerinde 100 milletvekili hedefleyen ancak 59 sandalyede kalan HDP ile Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) başarısız olarak kabul edilen sonuçların ardından başlatılan yeni döneme hazırlık çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

İlk olarak bileşen partileri ile bir araya gelen HDP yönetimi, kapatma davasını da gerekçe göstererek partinin YSP’ye taşınması konusunda hem fikir oldu. Bu kapsamda Parti Tüzüğü de değiştirilecek. Tabanla buluşmaları sürdüren parti yönetimi, milletvekilliğinde üç dönem, eş genel başkanlıkta iki dönem sınırının koşulsuz uygulanması konusunda da görüş birliğine vardı. Kongre için de kararını veren HDP yönetimi, tüm sürecin eylül ayının başına kadar tamamlanması ve büyük kurultayın bu tarihte yapılmasını kararlaştırdı.

Halk toplantılarında HDP'ye, "müzakereden vazgeçmeyin" önerilerinin yapıldığı da öğrenildi. Buna göre, yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarına destek veren partililer, adaylar belirlense bile diğer siyasi partilerle müzakerelerin yapılmasına kapıların kapatılmasını istemiyor. Gerekirse tüm taraflarla görüşülmesini isteyen parti tabanı, bunun ardından kararın kesinleşmesini istiyor. Bazı büyükşehirlerde, ilçe belediyelerine karşılık "fedakarlıklar" yapılabileceği de öğrenildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin gibi HDP'nin güçlü olduğu şehirler için müzakerenin yolları aranacak. HDP, anlaşma sağlanabilirse bu kentlerin bazılarında büyükşehirlerde aday göstermemeyi ya da sembolik adaylar göstermeyi tartışıyor.

Eylül ayında kurullarını yenileyecek HDP, yeni partide yeni eş genel başkanlarla yerel seçimlere hazırlanacak. Bu kapsamda uzun süredir milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Tülay Hatimoğulları, Ayşe Acar Başaran ve Cengiz Çiçek gibi isimler konuşulmaya devam ediyor.