HDP’lilere hakaret eden Nedim Şener’e ceza

AKP yandaşı Nedim Şener, HDP’lilere yönelik canlı yayındaki hakaretleri nedeniyle tazminat cezasına çarptırıldı.

Katıldığı Haber Global canlı yayınında HDP’lilere ‘Şeref yoksunu’ ifadelerini sarf ederek hakaret eden Hürriyet gazetesinin AKP yandaşı gazetecilerinden Nedim Şener, tazminat ödemeye hükmedildi.

Canlı yayındaki sözleri sonrası HDP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Şener’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve tehdit’ suçlarını işlediği belirtilmişti.

‘NEFRET SUÇU İŞLEDİ’

Suç duyurusunda şunları kaydedilmişti: “Şüphelinin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan sözleri müvekkillerde olduğu gibi toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) oy veren ve vermeyi düşünen herkeste büyük bir infial yaratmış, rencide etmiştir.”

Şener’in konuşmasının bir bütün olarak nefret ve ayrımcılık, aşağılama, tehdit, hakaret, siyasi tercihleri ve düşünceleri nedeniyle seçmenin kınanması gibi birçok suçu içerdiğine dikkat çekilmişti.

Şener, bugünkü yazısında yapılan iki ayrı suç duyurusunun birinden sonuç çıktığını yazdı. HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun şikayeti üzerine 15 bin lira tazminat cezasına çarptırıldığını belirten Şener, buna itiraz edeceğini de yazdı.