HDP’nin 2 bin oy farkla kazandığı Siirt’te 6 bin 643 seçmen kaydırıldı

HDP’nin 2 bin oyla kazandığı Siirt merkezde aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu 4 adrese 6 bin 643 seçmen kaydedildi.

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak Mahalli Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmen listeleri 4 Ocak’tan itibaren mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı. Listelerin askıya çıkarılmasıyla birlikte kaydırılan seçmenler de tek tek ortaya çıktı

AKP’nin özellikle az oy ile kaybettiği doğudaki seçim bölgelerine asker ve polis kaydırılıyor. Mezopotamya Ajansı’ndan Fethi Balaman’ın haberine göre AKP’nin oy kaydırma ile almayı hedeflediği kentlerden biri de Siirt.

Siirt’te 2019 yerel seçimini HDP, 33 bin 227 oyla kazanmıştı. Bu seçimde AKP, 31 bin 611 oy almıştı. 14 Mayıs seçimlerinde ise DEM Parti 41 bin 575, AKP ise 27 bin 129, MHP 3 bin 60, CHP ise 6 bin 41 oy aldı.

Mayıs seçiminden sonra kentteki seçmen sayısı 106 bin 765’ten 115 bin 653’e yükseldi.

4 ADRESE 6 BİN 643 OY TAŞINDI

Siirt merkezde 4 adrese binlerce seçmen kaydedildi. Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi seçmen olarak kaydedildi. Yine Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne bin 989 kişi seçmen olarak kaydedildi. Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara 1’inci daireye bin 806, ikinci daireye ise 749 seçmen kaydedildi. Toplamda sadece 4 adrese 6 bin 643 hayali seçmen kaydedildi.

Yine kentte birçok adreste de düşük sayılarda seçmen taşımanın olduğu asılan listelerde görüldü.

DEM PARTİ İTİRAZ EDECEK

DEM Parti Siirt İl Eşbaşkanı Revşan Arslan, 4 adrese binlerce oyun taşınmasına tepki gösterdi. Kentteki seçimin hileyle kazanılmaya çalışıldığını söyleyen Arslan, yaşanan hukuksuzluğa ilişkin YSK’ye itirazda bulunacaklarını belirtti. Arslan, seçimin hile ile kazanılmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.