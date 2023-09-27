HDP’ye saldıran şahsın tutuklanması talebine ret

Haber Merkezi

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına dönük saldırıya dair yargılanan Muhammed Eren Sütçü’nün tutuklu yargılanmasına dönük talep reddedildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına 28 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle “silahla tehdit”, “hakaret” ve “silahla yaralamaya teşebbüs” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Muhammed Eren Sütçü’nün 3’üncü duruşması Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Taraf avukatları ile Sütçü duruşmada hazır bulundu.

Saldırıda yaralananların avukatları, Sütçü’nün saldırıyı planlı bir şekilde yaptığını ve tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukatlar, ayrıca tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Kürşat Arslan ve İbrahim Vural hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sütçü’nün avukatları tutuksuz yargılanmanın devamını ve müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Sütçü’nün duruşmalardan vareste tutulması yönündeki talebi reddetti. Arslan ve Vural hakkına suç duyurusunda bulunulması talebinin tanıkların dinlenmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi. Sütçü’nün tutuklu yargılanması yönündeki talep de reddedildi. Duruşma 24 Ocak 2024’e ertelendi.