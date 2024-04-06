Hedef final four!
Euroleague’de oldukça başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, play-off’a kalmayı garantiledi. Özellikle Jasikevicius’un gelişiyle oldukça başarılı bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertliler bu süreçte 14 galibiyet aldı.
Yunis ALAÇAM
Euroleague’de Fenerbahçe play-off’akalmayı garantiledi. Sarunas Jasikevicius önderliğindeki Fenerbahçe Beko, 2023-2024 Turkish Airlines Euroleague’in normal sezonunda bitime iki hafta kala play-off’lara kalmayı başardı.
Turkish Airlines Euroleague’in 33. haftasında Fenerbahçe Beko’yu yakın takibini sürdüren Maccabi Tel Aviv deplasmanda Barcelona’ya 92-89 mağlup olunca rakibine karşı ikili averajda üstünlüğü elinde bulunduran sarı-lacivertli temsilcimiz play-off’a adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Euroleague’de normal sezonun son maçında Olimpiakos’a konuk olacak.
Fenerbahçe, Barcelona yenilgisinin ardından Yunan Koç Dimitris Itoudis ile yollarını ayırmış ve Sarunas Jasikevicius ile sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius göreve geldikten sonra Euroleague’de parkeye çıktığı 19 maçta 14 galibiyet elde etti.