Hedef final four!

Euroleague’de oldukça başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, play-off’a kalmayı garantiledi. Özellikle Jasikevicius’un gelişiyle oldukça başarılı bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertliler bu süreçte 14 galibiyet aldı.

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Fotoğraf: AA