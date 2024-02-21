Hedef madalya

Basketbol Ulusal Takım Başantrenörü Ergin Ataman, 2025’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda madalya hedeflediklerini söyledi. Ataman, ‘’Madalya için savaşan bir takım olabiliriz. Bu gücümüz var.’’ dedi.

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Eurobasket 2025 için iddialı konuşarak, turnuvaya katılacaklarına ve madalya mücadelesi vereceklerine inandığını söyledi. Elemelerde B Grubu'ndaki ilk 2 maçında 22 Şubat'ta İtalya ve 25 Şubat'ta İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla buluştu. Ergin Ataman, yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'yle yeni bir sürece başladıklarını belirterek, "Yeniden milli formayla burada olmak benim için heyecan ve gurur verici. Kendi salonum. İtalya ve İzlanda ile oynayacağız. En formda oyuncuları seçmeye çalıştık. Kendi takımlarında süre alamasalar da taktik anlamda kullanmak isteyeceğimiz oyuncuları kadroya çağırdık" ifadelerini kullandı.

ZORLU İTALYA MAÇI

İtalya ile deplasmanda zor bir mücadeleye çıkacaklarını aktaran Ataman, "İtalya zor bir takım. 2-3 yıldır istikrarlı bir şekilde oynuyorlar. İyi bir takımları var. Zor bir maç bizi bekliyor. Oradan en iyi sonuçla döneceğiz. Sonra İzlanda ile oynayacağız. Mutlaka kazanmamız gereken bir müsabaka. Gruptaki bir diğer ekip ise Macaristan. Tehlikeli bir takım" şeklinde görüş belirtti. Grupta 4 takımdan 3'ünün Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini ifade eden deneyimli başantrenör, "Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı ve orada iddialı olacağımızı düşünüyorum. Madalya için savaşan bir takım olabiliriz. Bu gücümüz var. Bunu kullanmamız lazım. NBA'deki oyuncularımızın yokluğunda bu maçları en iyi şekilde geçmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman, Fenerbahçe'de forma giyen Tarık Biberovic'in ilk kez aday kadroya çağrılmasını da değerlendirdi. 23 yaşındaki basketbolcunun bu sezon etkili bir performans gösterdiğinin altını çizen deneyimli başantrenör, "Euroleague'de de ciddi dakikalar alıyor. Pencere maçlarında Tarık'ı kullanacağız. Tarık ciddi bir gelişim gösterdi. Uzun yıllardır Fenerbahçe'de ve Türk olarak oynuyor. Tarık'ı devşirme oyuncu değil de Türk olarak kullanabiliriz" dedi. Tarık Biberovic'in yerli oyuncu statüsüne geçmesi durumunda takıma devşirme bir oyuncu katabileceklerini anlatan Ergin Ataman, "Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğimizde takıma çıta atlatacak bir oyuncuya (devşirme) kapımız açık olur. Bu, Avrupa'dan ya da NBA'den olabilir. A Milli Takım oyuncu yetiştirme yeri değil. A Milli Takım en formda ve en iyi oyuncuların yer aldığı başarı odaklı bir sistemdir." görüşlerini paylaştı.