Hedef Paris Olimpiyatları

Tokyo Olimpiyatları’nın ardından Dünya Şampiyonası’nda da altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, bir kez daha adını spor tarihine yazdırdı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters’i 6-4 yenen Mete, altın madalyaya uzandı. 24 yaşındaki milli sporcu, Türkiye’den dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk okçu unvanını da elde etti.

2013’ten bu yana boy gösterdiği uluslararası organizasyonlarda birçok önemli başarıya imza atan Mete Gazoz, dünya şampiyonluğu sonrası yaptığı açıklamada "Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben olacağım" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021’de yapılan Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya elde eden Mete, okçuluk branşında Türkiye’ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Dünya şampiyonu olarak madalya koleksiyonundaki en önemli eksik parçayı da tamamlayan milli okçu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi erkekler klasik yayda hem bireysel hem de takımlarda temsil edecek. Mete, Paris’e son olimpiyat ve dünya şampiyonu unvanıyla gidecek.

MADALYA KOLEKSİYONU

Mete Gazoz, uluslararası önemli organizasyonlarda bireysel ve takımlarda 21 altın, 14 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 51 madalya kazandı.

Mete, dünya şampiyonalarında bireysel, erkekler takım ve karışık takım kategorilerinin tamamında kürsüye çıkma başarısı gösteren ilk milli sporcu oldu.

GALİBİYET YÜZDESİ

Sıralama atışlarında kırdığı rekorlarla da dikkati çeken Mete Gazoz, uluslararası arenada çıktığı 210 müsabakada 153 galibiyet elde ederken, yüzde 73’lük kazanma oranına ulaştı.

Milli sporcu atışlarında 9,27’lik puan ortalamasına sahip. AA