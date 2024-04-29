Hedefteki Sanchez için ‘Görevde kal’ protestosu

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İspanya’da eşi Begona Gomez hakkında “yolsuzluk” iddiasıyla ön soruşturma başlatılan ve muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri iftara atmakla suçlayarak istifayı düşündüğünü açıklayan Başbakan ve İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Lideri Pedro Sanchez için destek eylemi düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından başkent Madrid’e gelen binlerce PSOE destekçisi, Başbakan Sanchez’in görevde kalmasını istedi.

Sağ muhalefet ise kararını düşünürken "ülkeyi beklemeye aldığı" için Sanchez'i "sorumsuz davranmakla" suçladı. Başbakan Sanchez, eşi Gomez'in “yolsuzlukla” suçlanmasının ardından hükümeti yönetmeye devam edip etmemeye karar vermek için "birkaç günlüğüne geri çekileceğini" dile getirmişti.

Sanchez’in istifa edip etmeyeceğine dair kararını bugün açıklaması bekleniyor. 52 yaşındaki Sanchez, 2018'den beri başbakanlık görevini sürdürüyor. Daha önce de çok sayıda dava açmasıyla bilinen "Manos Limpias" (Temiz Eller) isimli sağcı grup, Gomez'i yeni iş anlaşmalarını bağlamak için kocasının siyasi konumunu kullanmakla suçluyor.