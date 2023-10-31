HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan Kışanak ve Atalay açıklaması

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında ilk kez konuştu. Cumhuriyet'in geride kalan 100 yılı hakkında değerlendirme yapan Bakırhan, Kürtlere yapılan hukuksuzluklardan bahsetti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında ilk kez konuştu.

Sözlerine cumhuriyetin 100. yılı hakkında konuşarak başlayan Bakırhan, "Maalesef cumhuriyet biz Kürtler, emekçiler, Aleviler için başarılı bir sınav vermedi. 100 yıllık cumhuriyet dönemde insanca yaşamdan, barıştan bahsetmek çok mümkün değil. Bu 100 yıl biz ötekileştirilenler için zor bir yüz yıl oldu" dedi.

Kürtlere yapılan hukuksuzluklardan bahseden Bakırhan, şunları söyledi:

"En başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere bütün farklı etnik ve inanç grupları inkar edildi ve asimile edilmeye çalışıldı. Kürt-Türk kardeşliği büyük darbeler yedi. Birçok yıkıma yol açtı. Yüz yıl darbeler ve büyük katliamlarla geçti.

Birinci yüz yıl maalesef tek tip vatandaş dayatmasıyla, Kürdün dilini inkarla, köyünü yakmakla, yerinden etmekle, ölümle, zindanlarla, sürgünlerle, faili meçhul cinayetler ve kayyumlarla geçti. Pek çok anti demokratik uygulamayı sıralayabiliriz."

"SÖZDE CUMHURİYET"

Cumhuriyetin son 20 yılının AKP iktidarıyla geçtiğini hatırlatan Bakırhan, AKP-MHP döneminde ötekileştirici ve tek tipleştirici politikaların daha da arttığını vurguladı ve "Demokratik olmayan bir cumhuriyet biçimsel olmaktan öteye geçmedi. Geride bıraktığımız yüz yılda elimizde kalan demokrasiden uzak sözde bir cumhuriyet" diye konuştu.

ATALAY VE KIŞANAK VURGUSU

Bakırhan, 7 yıllık azami tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen Gültan Kışanak'tan bahsetti ve "Kışanak bu halkın iradesidir ve derhal serbest bırakılmalıdır" dedi. AYM'nin verdiği 'hak ihlali' kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Milletvekili Can Atalay'ın durumunu da değerlendiren Bakırhan, "Mevcut hukuk katledilmeye çalışılıyor" dedi.

MHP'li TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasını ardından küfretmesine sahip çıkan Bahçeli'yi eleştiren Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların hakaretten, küfürden başka işleri yok. Küfrü çıkarınca bunlardan geriye bir şey kalmıyor. Bu bahsettiğimiz emek, inanç, Kürt meselesi gibi sorunlara karşı hiçbir önerileri de yok. Böyle bir Meclis Türkiye halklarının iradesi olamaz. Balık baştan kokar. Suçlarını kaba konuşmalarla örtmeye çalışıyorlar. Böyle bir Meclis Başkanvekilini tanımıyoruz."

İsrail'in Filistin'e saldırılarından da bahseden Bakırhan, BM'ye de seslendi ve şunları söyledi:

"Bu tip meseleler kınamakla çözülmüyor. Gerçek anlamda sorumluluk almak gerekiyor. Bu savaş Lübnan ve Suriye'ye de taşındı. Bölgeye yayılan savaş daha fazla kavga anlamına gelecek. Gazze'den çıkışların güvenli şekilde sağlanması için komşu ülkelere de sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz."