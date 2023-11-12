HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Batıda ittifaklara açığız

Yerel seçim stratejilerine dair açıklamalarda bulunan HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Hem Kurdistan’da hem batıda halklarımızın iradesinin yönetimlere yansıması için ittifaklara hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Batıda da ittifaklara açığız. Hiçbir çalışma ve karar, sizden habersiz olmayacak” dedi.

MA'nın haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Yerel Yönetimler Kurulu'nun düzenlediği Demokratik Yerel Yönetimler Konferansı Ankara’da başladı.

Burada yaptığı konuşmada, “Bu konferansımızı yaparken bir seçim sürecine de yaklaştık. Yeni dönemde ne yapacağımız merak ediliyor. Belki buradaki arkadaşlarımızın da merak ettiği şeyler var” diyen Bakırhan, yerel seçimlerde nasıl tavır alacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Siz de takip ettiniz yerellerde çok geniş toplantılar yaptık. Bir önceki dönemin eksik ve yetersizliğini ortaya çıkararak onun üzerinden kendimize bir yol ve hat belirledik. Bu yapmış olduğumuz binlerce toplantıda halkımız yerel yönetimler seçimleri için de çok önemli değerlendirmeler ve öneriler sundular. Orada ortaya çıkacak sonuçlar önümüzdeki dönem yol haritamızı da netleştireceğiz dedik.

“Yerelde sürekli bizler kaybettiren konumda olmamalıyız” ifadelerini kullanan Bakırhan, şöyle devam etti: “Bu kadar ödenen bedel ve çaba sonrasında bizler bulunduğumuz her yerde irademizin yönetimlere yansımasını istiyoruz. Bizler dolaylı olarak herhangi bir ittifak tarafı olmak zorunda değiliz dediler. Bizler eğer bir ittifak yapılacaksa bu ittifakın açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyunun gözü önünde yapılmasını istiyoruz.”

‘KAYBETTİREN POZİSYONDA OLMAYACAĞIZ’

Bizler bölgede kazanan, batıda kaybettiren pozisyon yerine, bölgede de batıda da kazanan bir pozisyonda olmamız gerektiğini söylediler. Biz de aynı şeyi tekrar ediyoruz.

Önümüzdeki dönem en başta kayyım atanan belediyeleri özgürleştireceğiz. Yine AKP’nin kötü yönetiminden kaynaklı, yönetmiş olduğu belediyeleri alacağız. Birinci ve ikinci geldiğimiz bütün kentlerde kendi adaylarımızı en geniş konsensüsle, en kapsayıcı belediye eş başkan adayları, belediye ve il genel meclisi adaylarıyla birlikte çıkartacağız.

‘İTTİFAKLARA AÇIĞIZ’

Batıda ise huzurlarınızda kamuoyuyla paylaşmak istiyorum: İttifaklara açık olduğumuzu burada belirtmek istiyorum. İttifak yapacağımız güçlerle yapmış olduğumuz hiçbir konuşma, çalışma, aldığımız bir karar kesinlikle sizden habersiz olmayacaktır, sizinle paylaşacağız. Önümüzdeki dönem hem Kurdistan’da hem batıda halklarımızın yoğun olarak bulunduğu kentlerde halklarımızın iradesinin yönetimlere yansıması için ittifaklara hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bu herhangi bir ittifakta kesin olarak yer alacağımız anlamına gelmemeli. Halkımızın işine gelmeyen, halklarımızın, emekçilerimizin işine gelmeyen ittifaklar bize dayatılırsa seçeneksiz değiliz. En iyi ve güçlü adaylarımızla 3. Yol siyasetimizi yerel seçimlerde hayata geçirebilecek hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Defalarca söyledik, yeni dönemde seçilecek yerel yönetim adaylarımızı halkımızın onayından geçireceğiz. Sandık kurulu olur, belirlenen delegelerin oy kullanmasıyla olur. Yani bir biçimiyle halkın önerdiği, istediği adaylarla önümüzdeki dönem seçimlere gireceğimizi bir kez daha buradan belirtelim.

‘YAŞAM BİÇİMİMİZLE ALAKASIZ OLAN İNSANLAR YÖNETMEYECEK’

Kentler bizim, halk bizim. Bedel ödeyen biz, ezilen biz. Bu kayyım ve faşizan zihniyetin ceremesini en çok çeken bizleriz. Bizim olan yerleri de bizim olması ve kazanmamız için büyük bir çaba içerisinde olmalıyız. Bizim olan yerlerde dokumuzla, dilimizle, kültürümüzle yaşam biçimimizle alakasız olan insanları kentlerimizi yönetmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun en iyi aracı da önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerdir. Sizden rica ediyorum, bu seçimler geçmiş seçimler gibi değil. Evet, varlık-yokluk seçimi demiyorum ama çok önemli bir seçimdir. Genel seçimlerden sonra yaşamış olduğumuz başarısızlıkları bu seçimdeki kazanımlarla örtüp tekrar halkımızın umudunu ve gelecek beklentilerini karşılayan bir anlayış ortaya koyabiliriz. Bu seçimde birbirimizle çekişerek, didişerek, birbirimizi eleştirerek yol alma şansımız yok. Daha iyi sonuçlar almamız için gecemizi gündüzümüze katmamız gereken bir sürece girdik. Bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza eminim."