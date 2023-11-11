HEDEP İlçe Eş Başkanı tutuklandı

Bingöl'de gözaltına alınan 18 kişiden aralarında HEDEP İlçe Eş Başkanı Übeyip Özer’in de bulunduğunu 5 kişi, 'örgüt üyeliği' iddiasıyla tutuklandı.

Bingöl kent merkezi ile Genç, Karlıova ve Solhan ilçelerindeki 6-7 Kasım tarihlerinde yapılan ev baskınlarında 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Solhan İlçe Eş Başkanı Übeyid Özer ile Mazlum Serinyel, Abdurrahman Sav, Şefika Doğan ve Alaattin Narinç’in de aralarında bulunduğu 7 kişi de Bingöl Adliyesi’ne sevk edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüte finans sağlamak” iddiasıyla suçlanan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi.

Hakimlikte ifadeleri alınan HEDEP İlçe Eş Başkanı Özer ile Serinyel, Sav, Doğan ve Narinç aynı iddialarla tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.