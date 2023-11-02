HEDEP, İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı'na başvuracak

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İmralı ziyareti için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na toplu başvuru dilekçesi sunacaklarını bildirdi.

Oluç, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, PKK lideri Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını, bunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

İmralı ziyareti için defalarca girişimde bulunduklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını belirten Oluç, bunun, kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

Hakkı Saruhan Oluç, İmralı ziyareti için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklarını ifade etti.