HEDEP: Partinin kısa ismi değiştirilecek

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, Yargıtay'ın 'HEDEP' kısaltmasını kabul etmemesi nedeniyle partisinin kısa isminin değiştirileceğini söyledi.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Dooğan, Yargıtay'ın verdiği karara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Doğan, partinin uzun isminin (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) aynı kalacağını ancak kısa isminin değişeceğini açıkladı.

Yargıtay, dün verdiği kararda HEDEP'in daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle kısaltmayı reddetmişti.

Yargıtay, bu benzerliğin siyasi partiler yasasına aykırı olduğunu ileri sürmüş ve HEDEP'e yazı göndererek kısaltmanın değiştirilmesini istemişti.