HEDEP'ten 100. yıl mesajı: Cumhuriyeti demokratikleştirmek tarihsel görevimizdir

HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet'in 100 yıldönümü dolayısıyla yayımladıkları açıklamada, "Gelin, ilk yüz yıldan dersler çıkaralım. Gelin, ilk yüz yıldan dersler çıkaralım" ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Cumhuriyet'in 100 yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan imzalı açıklamada, "Cumhuriyet, bir yüzyılı geride bıraktı. İkinci yüzyıla girerken onu bir Demokratik Cumhuriyet olarak yeniden inşa etmek tarihsel bir görev olarak önümüzde duruyor" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk yüzyılın en önemli ve temel eksiği demokratik nitelikten yoksunluk olmasıydı. Kültür, inanç, kimlik farklılıklarının eşit yurttaşlık temelinde özgür ve saygın yaşanamamasıydı, tekçi zihniyetin hakimiyetiydi. Bu nedenle Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollarla çözülmedi, çözülemedi.

İkinci yüzyıla girerken Demokratik Cumhuriyetin inşası; özgür yurttaş ve demokratik ulusun inşasının anahtarıdır. Başta Kürt sorunu olmak üzere halklar ve inançlar sorunu Demokratik Cumhuriyetle çözülür."

"DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

"Türkiye’de demokrasiyle taçlandırılmış Cumhuriyet Kürt, Türk, Arap, Ermeni, Yahudi, Fars, Süryani ve diğer tüm Ortadoğu halklarının barış içinde yaşamasını mümkün kılarak bölgedeki tarihsel sorunların çözümüne yardımcı olacaktır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelin, ilk yüz yıldan dersler çıkaralım. Bir yüz yılı daha heba etmeden bütün halkların ve inançların, ezilen ve sömürülenlerin demokratik ortam ve zeminde, eşit ve saygın yurttaşlar olarak yaşamalarını sağlayacak Demokratik Cumhuriyeti hep birlikte inşa edelim."