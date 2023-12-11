HEDEP'ten "AKP ile İstanbul pazarlığı" iddiasına yanıt

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın, "AKP ile HEDEP arasında İstanbul'da aday çıkarma konusunda arka kapı diplomasisi olduğu" iddiasına yanıt vererek, "Gizli protokol yapmak bizim işimiz değil!" ifadelerini kullandı.

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın "AKP ile pazarlık" iddiasına yanıt verdi.

Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Fırat, "İstanbul'da HEDEP'in aday çıkarması konusunda arka kapılarda çok yoğun bir diplomasi var. Antalya ve Mersin'de de... Korkunç olan şey şu; insanların demokratik bir iradeyle seçtiği belediye başkanlarına diyor ki, 'senin suçun olup olmadığına bakmayacağım, CHP'ye yarıyorsa kayyum atarım ya da Demirtaş'ı bırakmam.' Bu siyaset değil, rezillik" ifadelerini kullandı.

CHP'li Fırat'ın iddiasına HEDEP'ten yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, "On yıllardır hukuk siyasetin sopası olamaz, olmamalıdır diyoruz. Ağır bedellerle, buna karşı özgürlük, eşitlik, adalet ve barış mücadelesi veriyoruz. Size tavsiyem, iddia dahi olamayacak bu spekülatif, algı yaratmaya dönük yorumlarınızı yapmadan önce, eski gazeteci, yeni siyasetçi olarak olası kaynaklarınıza dikkat etmenizdir" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Aksi takdirde yalan haber yaymaktan en hafif deyimiyle mahcup olabilirsiniz! Yeri gelmişken hatırlatayım, “gizli protokol”yapmak bizim işimiz değil!" dedi.