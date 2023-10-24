HEDEP’in MYK’si belli oldu

İlk Parti Meclisi (PM) toplantısını dün yapan HEDEP'in MYK'sinde yer alan isimler belli oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yeni yönetimi belli oldu. İlk PM toplantısını dün yapan HEDEP'te Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da netleşti.

HEDEP'ten yapılan bilgilendirmeye göre MYK’deki görev dağılımı şöyle oldu:

• Merkezi Örgütlenme Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Vezir Coşkun Parlak

• Merkezi Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Elif Bulut

• Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Derya Arslan

• Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Semiha Şahin

• Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Umut Vedat Açar

• Merkezi Örgütlenme Komisyonu Üyesi Musa Piroğlu

• Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki

• Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan

• Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz

• Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüsü Yüksel Mutlu

• Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Murad Mıhçı

• Parti Okulu Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Canan Çalağan

• Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüsü Kerem Fırtına

• Dış İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay

• Ekoloji ve Tarım Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Akın

• Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü Hatice Betül Çelebi

• Seçim İşleri Komisyonu Eş Sözcüsü İlknur Birol

• Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel

• Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Edanur İbrahimoğlu

• Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Rohat Gövercin

• Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu

• Genel Sayman Serhat Eren

• Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

• STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz

• STK ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Mehmet Saltoğlu

• Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sevtap Akdağ Karahalı

• Sağlık Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu