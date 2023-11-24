HEDEP’li Gergerlioğlu’na saldırı girişimine soruşturma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun İzmit'in Kuruçeşme Mahallesi’nde genel seçim çalışmaları sırasında uğradığı saldırı girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yönelik İzmit'in düzenlenen saldırı girişimine ilişkin soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gergerlioğlu’nun genel seçim çalışmaları sırasında kendisine yönelik İzmit’in Kuruçeşme Mahallesi’ndeki saldırı girişimiyle ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Yerlikaya, soru önergesine verdiği yanıtta; olayla ilgili soruşturma açıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Gergerlioğlu’nun saldırı girişiminde bulunanların MHP’li olduğu iddiasına ilişkin sorusuna ise “Birimlerimizde vatandaşlarımızın siyasi parti üye kaydı sorgulama sistemi bulunmamaktadır” şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Gergerlioğlu, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesinde İzmit’in Kuruçeşme Mahallesi’nde esnaf ziyareti sırasında, bir grubun saldırı girişimine maruz kalmıştı. Grup, Gergerlioğlu ve HEDEP’lilere hakaret etmiş ve fiziki müdahalede bulunmuştu.