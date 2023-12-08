HEDEP’ten kanun teklifi: Asker ve polisler oy kullanmak için en az bir yıl görev yapsın

HEDEP Milletvekili Öznur Bartın, asker ve polislerin bulundukları il ve ilçede oy kullanmaları için en az bir yıl görev yapmalarını düzenleyen kanun teklifi hazırladı.

HEDEP Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde görev yapan asker ve polislerin oy kullanmasını düzenleyen bir kanun teklifi hazırladı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre kanun teklifinin gerekçesinde Anayasa’nın 67. maddesinde seçme ve seçilme hakkının güvence altına alındığı hatırlatılırken "Bir kentin yönetiminin yerel sorunlara cevap olması, o kentte halkın iradesinin yönetimdeki yoğunluğu ile daha mümkün olacaktır. Çünkü o kentin sorunlarını tüm boyutlarıyla en iyi bilen, tanıyan o kentte uzun zamandır yaşayanlar ve sosyal yaşamda bulunanlardır” denildi.

Türkiye’de bu durumun tam aksinin yaşandığı, teklifte şu ifadelerle anlatıldı: "Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Hakkâri, Şırnak, Ağrı, Van, Mardin, Urfa, Iğdır, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Kars başta olmak üzere bölgenin birçok kentinde seçim dönemlerindeki asker ve polis yoğunluğu sivil yurttaş seçmenlerin siyasi tercihlerini gölgede bırakmaktadır.”

‘ASKER VE POLİSLERİN OY KULLANMALARI İÇİN EN AZ BİR YIL GEÇSİN’

Teklifte yer alan düzenlemelerde asker ve polislerin seçimlerde bir kentte oy kullanabilmesi için görev süresinin başlamasının üzerinden en az bir yıl geçmiş olması ve geçici veya kısa süre önce göreve başladığı kentlerde değil, asıl görev yerlerinde oy kullanması için ilgili maddelere şu hükümler eklendi:

* Seçimlerde asker ve polisler; geçici görevle gittiği kentlerde oy kullanamazlar.

* Asker ve polisler; asıl görev yeri olan kentlerde çalışmaya başladıktan itibaren en az bir yıl süre geçmeden o kentte oy kullanamazlar.