Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşımda bulunarak, "Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda uygulanan Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.

Koca, sosyal medya hesabından Heimlich manevrasının nasıl yapılacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Solunum yolunun nefes almaya engel olacak şekilde tıkanması durumunda Heimlich manevrası hayat kurtarıcı oluyor. Özellikle çocukların yaşadığı bu kritik durumda, hemen 112'nin aranması ve biliniyorsa vakit kaybetmeden Heimlich manevrasının uygulanması gerekiyor. Bu teknik, çoğumuzun öğreneceği kadar kolaydır. Videomuzu izleyip öğrenin, uygulamaktan korkmayın" ifadelerini kullandı.