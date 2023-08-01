Hekim göçü devam ediyor: 'İyi hal belgesi'ne başvuruda rekor kırıldı

Sağlık çalışanlarının yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne başvurular 2023'ün Temmuz ayında rekor kırdı. TTB verilerine göre, temmuzda 288 başvuru ile bugüne kadarki en yüksek aylık değer kaydedildi.

Hekim göçü tüm hızıyla sürüyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurtdışında çalışabilmesi için ‘iyi hal belgesi’ başvuru sayısının temmuzda en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

TTB'nin açıkladığı verilere göre, 'iyi hal belgesi' başvuru sayısı temmuzda 288 ile aylık bazda rekor kırdı. 2023'ün ilk 7 ayında başvuranların sayısı ise 1649'a ulaştı.

TTB'den yapılan açıklamada, hak kayıplarına ve şiddet olaylarına vurgu yapılarak, "Çoklu kriz ortamında artan hak kayıplarına ve tırmanan şiddete karşı yaşamak ve yaşatmak için mücadeleye devam!" denildi.