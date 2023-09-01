Hekim göçü hız kesmiyor: 'İyi hal belgesi'ne başvuruda yeni rekor

Sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne başvurular, ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315'e ulaştı. 2023 yılının ilk 8 ayında alınan 'iyi hal belgesi' ise 1964’ü buldu.

AKP iktidarında her geçen gün derinleşen yoksulluk, ücret artışlarındaki yetersiz düzenlemeler ve tırmanan şiddet gibi birçok konu, hekim göçünü hızlandırıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne yapılan başvuru sayısının ağustos ayında 300’ü aştığını bildirdi.

TTB verilerine göre yılın ilk 8 ayında ise bu belgeyi alanların sayısı 1964’e yükseldi.

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

📌 Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.

📌 2023'ün ilk 8 ayında 1964'e ulaştı.



İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha "Emek Bizim Söz Bizim"… pic.twitter.com/ADIa7hNQZg — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 1, 2023