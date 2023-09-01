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Hekim göçü hız kesmiyor: 'İyi hal belgesi'ne başvuruda yeni rekor

Sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne başvurular, ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315'e ulaştı. 2023 yılının ilk 8 ayında alınan 'iyi hal belgesi' ise 1964’ü buldu.

Güncel
  • 01.09.2023 12:16
  • Giriş: 01.09.2023 12:16
  • Güncelleme: 01.09.2023 12:21
Kaynak: Haber Merkezi
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Hekim göçü hız kesmiyor: 'İyi hal belgesi'ne başvuruda yeni rekor

AKP iktidarında her geçen gün derinleşen yoksulluk, ücret artışlarındaki yetersiz düzenlemeler ve tırmanan şiddet gibi birçok konu, hekim göçünü hızlandırıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne yapılan başvuru sayısının ağustos ayında 300’ü aştığını bildirdi.

 TTB verilerine göre yılın ilk 8 ayında ise bu belgeyi alanların sayısı 1964’e yükseldi.

İYİ HAL BELGESİ

İyi hal belgesi, yurt dışına eğitim ve çalışma amaçlı giden tüm personele verilen bir nevi “temiz kâğıdı” anlamına geliyor. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile ülkemizde çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer alıyor. Başvuru sahibi ilgili ülke makamlarına bu belgeyi sunarak eğitim ya da çalışma izni alabiliyor.

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