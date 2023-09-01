Hekim göçü hız kesmiyor: 'İyi hal belgesi'ne başvuruda yeni rekor
Sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne başvurular, ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315'e ulaştı. 2023 yılının ilk 8 ayında alınan 'iyi hal belgesi' ise 1964’ü buldu.
AKP iktidarında her geçen gün derinleşen yoksulluk, ücret artışlarındaki yetersiz düzenlemeler ve tırmanan şiddet gibi birçok konu, hekim göçünü hızlandırıyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne yapılan başvuru sayısının ağustos ayında 300’ü aştığını bildirdi.
TTB verilerine göre yılın ilk 8 ayında ise bu belgeyi alanların sayısı 1964’e yükseldi.
TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 1, 2023
📌 Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.
📌 2023'ün ilk 8 ayında 1964'e ulaştı.
İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha "Emek Bizim Söz Bizim"… pic.twitter.com/ADIa7hNQZg
İYİ HAL BELGESİ
İyi hal belgesi, yurt dışına eğitim ve çalışma amaçlı giden tüm personele verilen bir nevi “temiz kâğıdı” anlamına geliyor. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile ülkemizde çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer alıyor. Başvuru sahibi ilgili ülke makamlarına bu belgeyi sunarak eğitim ya da çalışma izni alabiliyor.