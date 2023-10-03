Hekim göçü hız kesmiyor: 'İyi hal belgesi'ne rekor başvuru

Sağlık emekçilerinin yurt dışına gidebilmek amacıyla aldığı 'iyi hal belgesi'ne başvuruların sayısı eylül ayında 321 oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise toplam 2 bin 285 'iyi hal belgesi' alındı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), eylül ayında iyi hal belgesi için başvuran sağlık emekçilerinin sayısını açıkladı. TTB'nin verilerine göre sağlık emekçilerinin yurtdışına gidebilmek için aldığı 'iyi hal belgesi'ne yapılan başvuru eylül ayında ayında 321 oldu.

Yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuru sayısı ise 2 bin 285'e ulaştı.

Aylık başvuru sayısı ilk kez geçen ay 315 ile 300 barajını aşmıştı.

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

📌 Eylül ayında 321 oldu.

📌 2023'ün ilk 9 ayında 2285'e ulaştı.



Hekim göçünün başlıca sebeplerinden birinin şiddet olduğunu biliyor; sağlıkta şiddete karşı etkili yasa, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları için mücadeleyi büyütüyoruz! pic.twitter.com/bT3x2okahw — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) October 3, 2023

TTB, son 10 yılın ilk 9 ayında yapılan toplam başvuru sayısını da açıkladı. Buna göre 2012'de 36 hekim başvuru yaparken 2011'de 100 barajı geçildi. 2021'in ilk dokuz ayında bine yaklaşam başvuru sayısı ilk kez bu yılın aynı döneminde 2 bini aştı.

İYİ HAL BELGESİ NEDİR?

İyi hal belgesi, yurt dışına eğitim ve çalışma amaçlı giden tüm personele verilen bir nevi “temiz kâğıdı” anlamına geliyor. Belgede kişinin diploma tescil bilgileri ile ülkemizde çalıştığı sürede disiplin cezası alıp almadığı yer alıyor. Başvuru sahibi ilgili ülke makamlarına bu belgeyi sunarak eğitim ya da çalışma izni alabiliyor.