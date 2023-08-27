Hekime 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir: Sorunları söylediği için yargılanıyor

ASM’lerde Hepatit B, çocuk felci ve verem aşılarının tedarik sorununu dile getiren Dr. Eryazğan hakkında Sağlık Bakanlığı’nın şikâyetiyle dava açıldı. Eryazğan’ın meslek örgütlerinden menedilmesi de isteniyor.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarı ve Sağlık Bakanlığı, yaşanan ilaç ve aşı tedarik sorununu dile getiren sağlık emekçileri üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Bakanlık, basına demeç veren veya sosyal medyada anlatan sağlıkçılara ‘dava sopası’nı göstermekten de hiç çekinmiyor. Son olarak Urfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUHAED) Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Hepatit B, çocuk felci ve verem aşılarının temininde sorun olmasıyla ilgili 9 Aralık 2022 tarihinde NTV’ye verdiği demeç nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın şikâyetiyle dava açıldı. Hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken Eryazğan, ‘‘yanıltıcı bilgiyi alenen yaymakla” suçlanıyor. Eryazğan’ın işlediği öne sürülen suçun cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.

Meslek örgütlerinden menedilmesi istenen Eryazğan’ın aşılamanın azaldığı demecine karşı müfettiş raporunda ‘‘iddia edildiği ilde hiç aşı uygulanmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı’’ ifadeleri yer aldı.

YOK DEMEDİK, AZALDI DEDİK

Yaşanan süreci değerlendiren Eryazğan, ‘‘2022 yılının Ekim, Kasım ve Aralık ayında hem Türkiye’de hem de bölgemizde bazı aşıların tedarikinde sorun olduğu aile hekimliği üyelerimiz tarafından iletildi. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilettik sorunu, yanıt alamayınca dernek vasıtasıyla yazılı sorduk ancak yanıt gelmeyince Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı’na ilettik ve yine cevap alamadık’’ dedi.

Aşı tedarik sorunu nedeniyle Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen hastalarla tartışma yaşandığını ve bunun sağlıkta şiddet boyutuna tırmandığına dikkat çeken Eryazğan, ‘‘Haber yapıldığında aşı tedarikinin önemli olduğunu, aşının sistem üzerinden ertelendiği için geçici çözümler yaratıldığını, ertelemenin çözüm olmadığını, çocukların hastalanabileceğini anlattım’’ ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’nın müfettiş gönderdiğini söyleyen Eryazğan, ‘‘Sanki aşı varmış ama biz yok demişiz gibi tavır takınıldı. Aile hekimliğinden şahitlik yapan arkadaşlarımız oldu. İdari soruşturmada sonuç çıkmadı ancak müfettiş soruşturması sonrasında tarafıma adli bir soruşturma açılması istenmiş. Şimdi ise ‘yalan beyanda bulunmak’ suçlamasıyla iddianame kabul edilmiş. Ancak söylemediğim ‘hiç aşı uygulanmaması’ cümlesi sanki söylenmiş gibi üzerine konularak iddianamenin ana unsuru olmuş’’ diye konuştu.

SİNDİRİLMEYE ÇALIŞIYORUZ

‘‘O tarihlerde 2 ay boyunca aşıların çok azı yapılabildi’’ diye konuşan Eryazğan, süreci şu şekilde özetledi: ‘‘Bunun sebebi Sağlık Bakanlığı’nın erteleme sisteminden kaynaklı. Ertelenen hastalar sistemden düştüğü için aşı yapılacak çocuk sayısı azalıyor ve elinizdeki aşıyla idare etmeye çalışıyorsunuz. Benim aşı yapılamıyor veya aşı uygulamasında sıkıntı var cümlesinin üzerine konularak iddianame hazırlandı. Avukatımız ve arkadaşlarımızdan aldığımız belgelerle savunmamızı yapacağız. Eğer adalet yerini bulursa yanlış yönlendirme yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bakanlık aşı tedarik etmek yerine sorunu dile getirenleri sindirmeye çalışıyor.’’