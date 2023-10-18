Hekimler, Gazze'deki hastane saldırısını protesto edecek

İstanbul Tabip Odası İsrail’in hastane katliamını protesto etmek için bugün (18 Ekim) beyaz önlükleriyle İsrail Konsolosluğu’nun önünde toplanacak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine yönelik düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

İsrail'in hastane katliamına karşı sağlık örgütleri, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek insanlığa karşı işlenen suçların karşısında durma çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası, İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesindeki katliamının ardından bugün (18 Ekim) beyaz önlükleriyle İsrail Konsolosluğu’nun önünde eylem yapacağını duyurdu.

İsrail'in işlediği savaş suçunu protesto etmek için tüm meslektaşlarımızı beyaz önlüklerimizle 18 Ekim Çarşamba (Yarın) saat 19'da İsrail Konsolosluğu önüne çağırıyoruz.

Filistin halkının yanındayız. #NotATarget pic.twitter.com/VVu6lYN8pp — İstanbul Tabip Odası (@istabip) October 17, 2023

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıların soykırım boyutuna ulaştığı belirtildi.

Hamas saldırısını fırsat bilip işgali tamamına erdirmeyi hedefleyen İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılar soykırım boyutuna ulaşmıştır. Temel gereksinimlerin ulaşmasını engelleyerek işlemez hale getirdikleri sağlık kurumlarının açıkça hedef alınarak vurulmasını, çok… pic.twitter.com/jkq824uJVf — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) October 17, 2023

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sağlık kurumlarının açıkça hedef alınarak vurulmasını, çok sayıda sağlık emekçisinin, hastanın ve sivilin katledilmesini lanetliyoruz. Uluslararası belgeler ışığında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği'ni göreve çağırıyoruz. Bir kez daha söylüyoruz, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur.' İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında durun, durdurun. Barış, hemen şimdi. Tüm sağlık kurumlarında yakalarımıza siyah kurdele takıyor, kapı ve pencerelerimize bağladığımız kurdelelerle insanlığın acısını paylaşıyoruz."

"HASTANELER HEDEF DEĞİLDİR, BU KANIN DURMASI GEREKİYOR"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de hastaları tedavi eden ve yerinden edilmiş Gazzelilere ev sahipliği yapan hastaneyi bombalaması karşısında dehşete düştüklerini belirterek, "Bu bir katliamdır. Kesinlikle kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hiçbir şeyin bir hastaneye, oradaki çok sayıda hastaya, sağlık çalışanına ve oraya sığınanlara yönelik bu şok edici saldırıyı haklı çıkaramayacağının altı çizilerek, "Hastaneler hedef değildir. Bu kanın durması gerekiyor. Artık yeter." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, MSF üyesi Dr. Ghassan Abu Sittah’ın, "Hastanede operasyondayken büyük bir patlama duyduk ve ameliyathanenin tavanı yıkıldı. Bu bir katliam." ifadesine yer verildi.