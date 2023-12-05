Hem daireleri teslim etmedi hem de hakaret etti

Binlerce kişinin parasını verdiği konutları teslim etmeyen Fİ Yapı'nın sahibi Fikret İnan, mağdurlarına hakaret etti. İnan, "Attığınız iftirayı yargı yolu ile ispatlamaz iseniz annenizin uygunsuz yerlerde çalıştığı tescillenmiş olacaktır" dedi.

HABER MERKEZİ

Binlerce konut mağduru olan, parasını aldığı yurttaşlara yıllardır evlerini teslim etmeyen, FETÖ’den tutuklanıp serbest bırakılan Fi Yapı’nın sahibi Fikret İnan yine skandal bir açıklama yaptı.

Fi Yapı mağdurları 10 Aralık pazar günü seslerini duyurmak için Fi Yapı’nın şantiyesinde basın açıklaması yapma kararı aldı. Bu gelişmenin ardında Fi Yapı’nın sosyal medya hesaplarından Fikret İnan imzasıyla yapılan açıklamada, “Pazar günü şantiyemi basacakmışsınız, buyurun hepinizi bekliyorum. Kuş kadar aklınızla klavye delikanlılığı yaparak bana iftira atıyorsunuz. İftiralarınızı size yedireceğim. Sizin gibi çakallara bu şantiyeyi teslim etmeyeceğim. Annesinin nerede çalıştığını ispatlayamayan namussuz V.’ye (konut mağduru) cevap veriyorum… Attığınız iftirayı yargı yolu ile ispatlamaz iseniz annenizin uygunsuz yerlerde çalıştığı tescillenmiş olacaktır” denildi.

Konut mağdurları ise yaptığı açıklamada, “Tehditlerinizden korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.

FETÖ’DEN TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDI

Fikret İnan, 2015 yılındaki darbe girişiminin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklandı, şirketine el konuldu. İnan’ın serbest bırakılmasının ardından şirketi iade edildi. Ancak yarım kalan inşaatlar hâlâ tamamlanmadı.

BirGün ise Fi Yapı’nın yıllardır evlerini teslim etmediği konut mağdurlarıyla görüşerek konuyla ilgili 30 Ocak’ta “Yüzyılın soygunu” ve 31 Ocak’ta ise “Hem suçlu hem güçlü müteahhit” başlığıyla iki haber yayımladı. Fi Yapı’nın sosyal medya hesabından BirGün’ün haberlerinin ardından da skandal ifadelerin yer aldığı bir açıklama yapıldı.

“Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret İnan’dan Açıklama” başlığıyla paylaşılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı şerefsizlerin adımı kullanarak hırsızlık, dolandırıcılık ve haksız para talep etme gibi iftiralarda bulunduklarını duydum. Bunları söyleyen kişilerin ve bunları adam yerine koyup haber yapan müsveddelerin de aleyhine tazminat davası açtım, açmaya da devam edeceğim. Ayrıca bu kişilerin annelerinin de uygunsuz yerlerde çalıştığını söylüyorlar” ifadeleri yer aldı.

CHP’Lİ HAMZAÇEBİ’Yİ DE TEHDİT ETTİ

Ayrıca Fikret İnan, konut mağdurlarının 11 Aralık 2022’de Fi Yapı’nın şantiyesinde düzenlediği basın açıklamasına katılarak destek veren eski CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’yi de tehdit etmişti.