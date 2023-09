Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

Haftanın Önerisi:

Konuş Benimle (Talk to Me); Danny ve Michael Philippou (Vizyon)

Bu hafta "hype"ı yüksek bir korku filmimiz var; Danny ve Michael Philippou tarafından yönetilen Konuş Benimle.

Filmde işlenen tema oldukça tanıdık: Meraklı gençler, dünyamızla ruhlar alemi arasındaki sınırları istemeden yıkıyor ve tehlikeli bir kaosu serbest bırakıyorlar. Filmde 17 yaşındaki Mia'nın annesinin ölümünden iki yıl sonra hayatta nasıl bir yön bulmaya çalıştığını görüyoruz. En iyi arkadaşı Jade ile bağını koruma çabasındayken, Mia bazı çocukların Snapchat videolarında ruhlarla iletişime geçtiklerini görür. Bunun Jade ile arasını düzeltecek bir etkinlik olabileceğini düşünerek Jade'in 14 yaşındaki kardeşi Riley'yi de yanına alarak, bu tehlikeli oyuna başlar. Eğlenceli bir aktivite olarak başlayan şey, çocukların bu yeni gücün cazibesine kapılıp kontrolünü kaybetmeleriyle karanlık bir hal alır. Mia'nın annesinin ruhuyla bağlantı kurduğunda, zaten zayıf olan gerçeklik algısı tamamen dağılır.

Hikaye tanıdık olabilir, ancak Philippou kardeşler bu tipik temayı çeşitlendirmede başarılı. açıyorlar. Üstelik, eğer aklınıza “Flatliners” ya da “Cabin in the Woods” gibi eserlerin yeniden yapımı geliyorsa, bu ön yargılı düşünceni bir kenara at sevgili okur, çünkü film bunlardan fazlası.

"Talk to Me" bir uyarı hikâyesi, bir heyecan yolculuğu ve yürek burkan bir drama, hepsi bir arada sürükleyici bir paket. Sadece gençlerin ruhlar alemiyle flört etmelerinin tehlikeli sonuçlarını değil, aynı zamanda kayıp, yas, yalnızlık ve sosyal medyanın getirdiği modern sorunları da dert ediyor. Bu yüzden sadece korku filmi hayranları değil, daha derin anlamlar arayan izleyiciler için de oldukça tatmin edici. Önerilir.

Haftanın Dikkat Çekeni:

Deep v. Heard (Netflix)

Hâlâ Johhny Deep ve Amber Heard arasındaki davaya ilginiz varsa Netflix'te yeni ve fena sayılmayacak bir belgeselle detayları öğrenebilirsiniz. Hatta bu konudaki başka belgesellerden biraz daha farklı bir iş olduğunu söyleyebiliriz bu belgeselin. Amber v. Heard ikili arasındaki davayı #meetoo haraketini ve TikTok ve youtube gibi mecralarda nasıl temsil edildiğini odağa alarak işliyor. Bu sosyal medya olgusunun davanın seyrine bile etkili olduğu söylenebilir.

Amber v. Heard bunun dışında çok da özel bir şey yapmıyor, bu önemli davayı ve seyrini derli toplu bir şekilde karşımıza getiriyor. Ama buna rağmen son aylarda Netflix içeriğinin zayıfladığı ve Mask Girl gibi gerçekten zayıf işlere, Çakallarla Dans'lara da yönelmeyeceğinizi düşünürsek bir hafta sonu izlencesi olarak seçilebilir.