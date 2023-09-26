Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ'ın çarpıcı belgeseli Düet festival festival dolaştıktan ve ödüller aldıktan sonra Başka Sinema salonlarında karşımızda.

Düet senkronize yüzme yapan iki genç kızı izleyen yine aynı sporla uğraşmış iki genç yönetmen tarafından çekilmiş özenli bir belgesel. Türkiye'deki imkanlar nedeniyle yapılması çok zor olan bu sporla uğraşan iki gencin hikâyesi zaman zaman üzücü ama çoğunlukla ilham verici.

Genç sporcular Mısra Gündeş ve Defne Bakırcı'nın senkronize yüzme serüveni, Türkiye'nin ilk madalya kazanan duosu olarak tarihe damgasını vuruyor ancak bu film, sadece suyun altındaki zarafeti değil, yüzeyin üstündeki problemleri, eksikleri de gözler önüne seriyor.

Bu iki milli sporcu, çocukluklarından itibaren birlikte mücadele etmiş, Rio'dan Tokyo'ya uzanan bir olimpiyat yolculuğu yapmışlar. Onların Türkiye'nin spor politikalarının ve toplumsal önyargıların gölgesinde kalmış olan hikayesi çok çarpıcı. Havuzlara alınmamaları, masör eksikliği, ve hatta mayolarını kendilerinin dikmek zorunda kalmaları gibi zorluklar hikayelerini daha da anlamlı kılıyor.

Bu belgesel, bir yandan bir ikilinin iç dünyasına doğrulturken kamerasını diğer yandan da yalnızca bir spor hikâyesi değil bir direniş manifestosu. Kaçırmayın.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

SPY OPS

(Netflix)

Netflix'in yeni belgesel dizisi "Spy Ops," casusluk dünyasından ve politik-uluslarası tarihten hoşlananlar için biraz "hafif" olsa bile biçilmiş kaftan. 1970'lerden itibaren CIA, MI6 ve Mossad gibi dev casusluk ajanslarının gerçekleştirdiği operasyonları mercek altına alan dizi, izleyiciye adeta bir casusluk şenliği sunuyor. İlk bölümde, 9/11 sonrası Afganistan'a yapılan müdahaleyi ele alan dizi, Kuzey İttifakı'nın Taliban'ı nasıl püskürttüğüne dair detayları anlatıyor. Ancak, Amerikan askerlerinin 2021'de Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın tekrar iktidara gelmesi gibi eleştirel konular da işleniyor. Dizi, casusluk operasyonlarına dair kapsamlı bilgiler sunuyor, ancak sunulan görüşler dengeli değil. Eğer bu sizin için sorun değilse, izlemesi oldukça ilginç olabilir. Elbette Papa suikastı ve Mehmet Ali Ağca bölümü de var.