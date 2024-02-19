Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Haftanın vizyonu rüzgarlı, her zevke göre bir film bulunabilir salonlarda. Fenerbahçe’nin Harrington kupasında İngilizleri mağlup etmesinin hikâyesini anlatan Zaferin Rengi’nden yeni Marvel işi Madame Web’e, Bob Marley biyografisi One Love’dan yeni Kral Şakir macerasına kadar vizyon renkli ama bu bolluk içinde bu haftanın önerisi Tunus’tan gelen Dört Kız Kardeş adlı müthiş belgesel.

Bu yaratıcı ve iç dağlayıcı film dört kız çocuğu annesi Tunuslu Olfa’nın iki büyük kızının 2015 yılında Libya’da IŞİD’e katılmak üzere ortadan kaybolduktan sonraki hikayesini anlatıyor. Bu filmin yapımcısı Kaouther Ben Hania, kızların yokluğunu doldurmak için profesyonel oyuncuları çağırıyor ve bu ikame etme sonucunda ilginç bir sinemasal deneyimle karşı karşıya kalıyoruz.

Dört Kız Kardeş’i izledikten sonra unutmak zor bu da anne Olfa’nın çocuklarını bulma konusundaki yılmaz azminden ve biraz da yönetmenin hikâyesini çok başarılı bir şekilde anlatmasından kaynaklanıyor. Bu yılın Oscar adaylarından da olan filmi kaçırmayın!

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Yarın Yokmuş Gibi (Gain)

Gain’in sevgililer günü için reklam ettiği Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’lü dizisi Yarın Yokmuş Gibi hafif bir iş gibi görülebilir ama ülkemizde pek yapılmayan, iyi yazılmış bir tek mekân dizisi.

Dizi bir röportaj için bir araya gelen ünlü oyuncu Manolya ve ciddi gazeteci Hakan’ın birlikte geçirdikleri bir geceyi anlatıyor. Manolya ve Hakan gece ilerledikçe maskelerini çıkarıyor, dürüstçe zayıflıklarını paylaşıyor ve konuştukça konuşuyorlar. Tek mekân hikâyeleri zor işler olmalarına rağmen dizi hem iyi yazılmış metni, diyalogları hem de oyuncularının asla abartılmamış, ölçülü performanslarıyla hem kolay izlenir hem de gerçekçi bir hale bürünüyor.

Ortalama otuz dakikalık dört bölümlerde gayet iyi anlatılmış bir hikaye Yarın Yokmuş Gibi. Hayatla nasıl baş ettiğimizle, ciddilik ve boşvermişlik gibi stratejilerimizle ilgili büyük iddiaları olmayan bir tartışma. Şans verin.