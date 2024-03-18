Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Reha Erdem’in merakla beklenen son filmi Neandria vizyonda. Ekolojik sürdürülebilirlik anlayışını hem içeriğinde hem de prodüksiyon koşullarında sinemaya taşıyan bir film olarak karşımıza çıkan Neandria, Çanakkale’nin büyüleyici doğasında, Kayacık köyü ve tarihi Neandria Antik Kenti’nin yakınlarında çekildi.

Film, modern dünyanın sıkıntıları ile boğuşan küçük bir köyde annesiyle yaşayan ve atletizm yarışmalarına hazırlanan genç kadın Suna’nın hikâyesini konu alıyor. Doğayla iç içe, engebeli bir arazide koşarken, hayatın anlamı ve amaçları üzerine derin düşüncelere dalan karakterimiz Erdem’in tanımıyla “Yarışmak değil, koşmak istiyor.”

“Neandria”, kadınların yaşam mücadelesi, ekolojik yıkım, hayvan hakları ve sosyal adaletsizlik gibi güncel ve evrensel temaları işliyor. Erdem’in bu filmiyle, sadece hikaye anlatıcılığının sınırlarını zorlamakla kalmayıp, aynı zamanda film yapım süreçlerinde ekolojik sürdürülebilirliğin nasıl bir fark yaratabileceğini de gösteriyor. Filmdeki karakterlerin her biri, Erdem’in özgün bakış açısının ve derinlemesine insan hikâyelerinin yeni bir tezahürü olarak, izleyicileri hem düşündürüyor hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Deniz İlhan, Ahmet Rıfat Şungar, Bülent Emin Yarar, İnci Nur Daşdemir, Nihal Yalçın, Serkan Keskin, Gizem Katmer gibi oyuncuları kadrosunda barındıran film belki Erdem’in en iyisi değil ama yenilikçiliği ve duygusuyla izlemeye değer bir hikâye.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

“The Regime,” HBO’nun dikkat çeken yeni politik hiciv dizisi, Will Tracy tarafından yaratıldı ve Kate Winslet, otoriter bir şansölyeyi canlandırıyor. Artık HBO ile kardeş olan BluTv’de yayına çıkan dizi Avrupa’nın kalbindeki isimsiz bir Orta Avrupa ülkesinde geçen dizi, saray duvarları ardında çözülmekte olan bir hükümeti ele alıyor. Winslet’ın liderliğindeki ülke, hem iç hem de dış tehditlerle karşı karşıya kalarak, sarsılan otoritesini ve ülkenin bütünlüğünü korumak için mücadele ediyor. Dizi, başrollerde Winslet’ın yanı sıra Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne ve Andrea Riseborough gibi isimleri bir araya getiriyor​.

The Regime, Stephen Frears (BluTV)

“The Regime,” başta “Succession” ve “The Menu” gibi yapımların arkasındaki yaratıcı Will Tracy olmak üzere, Stephen Frears ve Jessica Hobbs’un yönetmenliğinde, ve aynı zamanda Winslet, Frank Rich ve Tracey Seaward’ın yürütücü yapımcılığında gerçekleşti. HBO’nun önceki hitleri “Mildred Pierce” ve “Mare of Easttown”dan sonra Winslet’ın başrolde olduğu üçüncü drama serisi olma özelliğini taşıyor. Dizi, Avusturya’nın Viyana şehrindeki Liechtenstein Bahçe Sarayı gibi dikkat çekici mekânlarda çekildi ve prömiyerini 3 Mart 2024’te yaptı​.

Kate Winslet, bu zorlu rolüyle bir kez daha üstün oyunculuk performansını sergiliyor, ancak “The Regime”in hicivsel tonunu tutarlı bir şekilde sürdürme konusunda bazı zorluklar yaşadığını söylememiz lazım. İzleyicilerden karışık tepkiler alan dizi politik hiciv severler ve Kate Winslet hayranları için kaçırılmaması gereken bir iş olarak öne çıkıyor.