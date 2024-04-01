Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat TIRPAN

HAFTANIN ÖNERİSİ

Bu hafta MUBI kataloğuna giren Ulysses Çevirmek son derece çarpıcı ve yenlikçi bir belgesel olarak haftanın seçimi olabilir. Yücel ve Kuryel bu yaratıcı belgesellerinde Kawa Nemir adlı hafızası aşırı derece güçlü bir edebiyatseverin peşine takılıyor. Kahramanımız Kawa bu yeteneğinin yardımıyla bugüne dek birçok klasiği Kürtçe diline çevirmiş bir kişi. Ama onun çok önemli bir hedefi var; Okuması en zor romanlardan biri kabul edilen James Joyce’un Ulysses’ini Kürtçeye çevirmek…

Yıllarca bu romanın şifreleri üzerine kafa yoran Kawa, Türkiye’deki siyasi koşullar yüzünden Amsterdam’a taşınıp kazandığı bir edebiyat bursu ile Anne Frank’ın günlüğünü yazmaya başladığı eve yerleşiyor. Tıpkı sürgündeki Joyce gibi Kawa da anadilinin konuşulduğu topraklara uzak bir şekilde çevirisi üzerine çalışmakta.

Kitap gerçekten çevrilip 21 Mart 2023’te Avesta Yayınları tarafından yayımlandı. Yönetmenler de Kawa Nemir’in bu yolculuğunu kayda alıp filmleştirmiş durumda.

Film Türkiye prömiyerini 16. Documentarist Belgesel Günleri’nde Bir Aradalık Bölümü seçkisinde yaptıktan sonra birçok festivalde gösterildi, SİYAD seçkisinde ödül aldı ve şimdi dijitalde gösterimde.

Dille, inatla ve kimliklerle ilgili bu belgeselin estetiği de içeriğine son derece uygun. Üzerinde düşünecek çok şey veren bir hikâye Ulysses Çevirmek, kaçırmayın!

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

Geçen hafta Netflix’te gösterime giren Guy Ritchie dizisi The Gentlemen’i ıskalamamak gerek. Bu eğlenceli dizi Netflix’in son zamanlardaki belirli bir niteliğe sahip işlerinden.

Centilmen (The Gentlemen), Guy Ritchie (Netflix)

(Fotoğraf: IMDb)

Yönetmenin daha önce yaptığı aynı adlı filmden uyarlanan bu eğlenceli dizi beklenmedik bir şekilde ailesinin malikanesini ve hiçbir zaman var olduğunu bilmediği büyük bir esrar imparatorluğunu miras alan bir İngiliz askerinin hikâyesini anlatıyor. Aristokrat Eddie karakteri, kendine miras kalan bu aile mülkünün altında yatan dev esrar imparatorluğunu keşfederken, bu imparatorluğun sahiplerinin bir yere gitmeye niyetleri olmadığını görüyor. Theo James, Kaya Scodelario ve Giancarlo Esposito gibi yetenekli isimlerin başrolleri paylaştığı dizi, komedi ve aksiyonun mükemmel bir karışımını sunuyor. Guy Ritchie’nin yaratıcı dehasıyla ve akıcı hikâye anlatımıyla şekillenen “The Gentlemen”, aristokrasi, iktidar mücadeleleri ve beklenmedik mizahıyla dikkat çekiyor​. Kolay izlenir ama nitelikli bir hikâye arayanlara ve elbette Ritchie hayranlarına bir göz atın diyorum.