Hem dizi hem film: Haftanın önerisi ve dikkat çekeni

Hazırlayan: Murat Tırpan

HAFTANIN ÖNERİSİ

Son yılların önemli yönetmenlerinden Christian Petzold’un “Afire” adlı son filmi vizyonda. Film Baltık Denizi’nin büyüleyici sularında geçen bir dramı sergiliyor. Kişisel sıkıntılarla boğuşan dört karakterin hikâyesini, artan bir orman yangınının tehdidi altında ele alan “Afire”, karakterlerin birbirleriyle olan karmaşık ilişkilerini ve kişisel çelişkilerini, hem zarif bir şekilde hem de acımasız bir gerçekçilikle işliyor. Dört arkadaşın bir orman yangını tarafından tehdit edilen sahil kenarındaki bir tatil evinde geçirdiği tatili anlatan film haftanın en iyisi. Filmde aşırı sıcaklar etkisini gösterirken haftalardır bölgeye yağmur yağmamıştır. İki eski, iki yeni arkadaş bahsi geçen evde bir araya gelir ve o sırada bölgede güçlükle kontrol altına alınabilen şiddetli orman yangınları vardır. Ama yangının sadece doğada olmadığını anlarız, giderek ilişki dinamikleri ve işler karışır.

Film, Hans Fromm’un görsel anlatımıyla dikkat çekiyor. İç mekânlarla dış mekanların tezatı, hikâyenin duygusal yoğunluğunu artırıyor. Petzold’un kamera hareketleri, hikayeyi bir Alman masalını andırır şekilde anlatıyor. “Afire”, sadece bir yaz tatili anlatısı olmakla kalmayıp, aynı zamanda karakterlerin iş ve emek üzerine tartışmalarıyla çağdaş toplumsal sorunlara değiniyor.

Bu film, Petzold’un sinemadaki tutarlı ve etkileyici filmografisine yeni bir katkı. Her sahne, her diyalog derinlemesine düşünülmüş ve karakterler arasındaki çatışmalar, izleyiciyi hem düşündürüyor hem de duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Afire için rahatlıkla kaçırmayın diyebiliriz.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ

İngiliz komedyen Richard Gadd’ın gerçek hayat hikayesinden esinlenerek yarattığı “Baby Reindeer” dizisi, Netflix’te dikkat çekici bir yer edindi bile. Başrolünde Gadd’ın kendisinin oynadığı ve daha önceki sahne oyunundan uyarladığı bu dizi, Camden’deki bir barda çalışan Donny Dunn karakterinin, yalnız bir kadına gösterdiği küçük bir nezaket sonucu gelişen saplantılı bir ilişkinin derinlerine dalıyor. İzleyici olarak Donny’nin stalkerı Martha ile gelişen ilişkisini ve bu ilişkinin Donny’nin üzerindeki psikolojik ve duygusal etkilerini hayretle izliyoruz. Dizinin komedinin yanı sıra drama öğeleri de barındıran bir yapısı var, tıpkı hayat gibi…

Baby Reindeer, Richard Gadd (Netflix)

(Fotoğraf: Netflix)

Dizi kendinden nefret etme, kendine güvenememe üzerine; hatta bu durumun bir saplantıya dönüşmesi hakkında. Dolayısıyla karakterimizde olduğu gibi bizlerde de bu özgüvensizliği kıracak, bize bir barda çay ısmarlayacak o Rengeyiğine ihtiyacımız var. Hastalıklı bile olsa birgün biri tarafından anlaşıldığımızı hissettiğimizde yenebiliyoruz ancak bu özgüvensizliği.

Martha tarafından sürekli takip edilen Donny’nin hikâyesinden bu karakter sorununun en sağlıklı ilişki ihtimallerini bile nasıl yok ettiğini görüp üzülüyoruz. Ama öte yandan toplumsal cinsiyet rolleri ve mağduriyet gibi konulara değinen hikayede bu meseleler hakkında da düşünüyoruz. Donny’nin sahne şovu pek komik değil belki ama Baby Reindeer son derece etkileyici bir dizi. Bir şans verilmeli.