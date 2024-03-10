Hem TÜGVA hem AKP propagandası

Bursa Dr. Ayten Bozkaya Ortaokulu’nda TÜGVA’nın düzenlediği ‘Kitap Kurdu Yarışması’nın broşürleri dağıtıldığı belirtilirken aynı okulda AKP’nin Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Aktaş adına da kitap dağıtıldı.

Berkay SAĞOL

Bursa Osmangazi İlçesinde yer alan Dr. Ayten Bozkaya İmam Hatip Ortaokulunda, ÇEDES projesi adı altında Türkiye Gençli Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği ‘Kitap Kurdu Yarışması’nın broşürleri mevzuata aykırı şekilde bütün okul öğrencilerine dağıtıldığı belirtildi.

Yine aynı okulda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP’nin yerel seçimler için aday gösterdiği Alinur Aktaş’ın seçim sloganının olduğu bir kitabın okulda dağıtıldığı öğrenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi logolu ‘Ramazan Günlüğüm’ adlı kitabın tüm okula dağıtılırken, kitapta Aktaş’ın seçimlerde kullandığı ‘Bursa İçin Canla Başla’ sloganının yer aldığı görüldü.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bursa Şube Başkanı Barış Dinga, “ÇEDES projesi bir kırılma noktası oldu. TÜGVA her yıl yaptığı yarışmayı bu yıl ayrı bir boyuta taşıyarak çocuklardan ailelerinin bilgilerini dahi istedi. Okulda hem dinsel ve gerici uygulamalarını gerçekleştiriyorlar hem ortaokul çağındaki çocuklara doğrudan direkt olarak siyasi propaganda yapılıyor. Yaratmak istedikleri yapılaşmaya tepkiliyiz. Büyük bir devlet organizasyonuyla yapılmak istenen gericileştirmeye karşı mücadelemiz sürecek” dedi.

TÜGVA ETKİNLİĞİNDE AKP PROPAGANDASI YAPILMIŞTI

TÖB-SEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek, çocuklara dağıtılan TÜGVA yarışması broşürler üzerinden ailelerin TC kimlik numaraları ve isimlerinin istediğini iddia etti. Çocukların ailelerinin kişisel bilgilerini bir dernek için istenmesinin suç olduğunu vurgulayan Bebek, belediyenin kaynakları kullanılarak yapılan bu seçim propagandasını kınadıklarını belirtti. TÖB-SEN 12 Mart Salı günü okul önünde bir açıklama yapacağını duyurdu.

İstanbul Maltepe'de bir okulda, öğrenciler kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğü onayıyla TÜGVA tarafından düzenlenen bir etkinliğe götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Sahneye çıkarılan AKP Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi, ‘ücretsiz tiyatro izlemeye gelen’ öğrencilere konuşma yaptı, öğrencilere projelerini tanıttığı kitapçıları dağıtırken, Eğitim Sen İstanbul 5 No'lu Şube yaşananlara tepki göstererek, öğrencilerin iktidarın seçim aracı olmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti.

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En büyük tehlike iktidarın müdahaleleri

Yerel seçimlere az bir süre kala iktidar adaylarının Van’ın birçok ilçesinde de okullarda seçim propagandasını yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Okulları seçim ofisine dönüştüren AKP’li adaylar öğretmenlerden oy talep ederken öğrencilere dönük de çalışmalar gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Eğitim Sen Şube Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken kimseye dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım yapmaması; hiçbir kişiye, aileye, zümreye ya da sınıfa imtiyaz tanınamaması anlamına gelmektedir. Bu tarafsızlık üzerindeki en sık görülen ve güçlü tehlike mevcut siyasi iktidarların müdahaleleridir. Demokratik hukuk devletlerinde özellikle siyasi kayırmacılık sisteminin önüne geçebilmek için her türlü önlemin alınması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

“İlimiz Edremit,Gevaş, Çaldıran ve Erciş ilçelerindeki bazı okullarımızda kimi siyasi parti belediye başkan adaylarının faaliyet yürüttüğü tarafımıza gelen şikayetlerden ve sosyal medya paylaşımlarından anlaşılmaktadır” denilen açıklamanın devamı şöyle:

“Bir siyasi partinin her ne bahane ile olursa olsun eğitim kurumlarına girmesi, öğrencilerle video çekmesi, öğretmenler odasında toplantı alması kanunen yasaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. Maddesi’ne göre “Devlet memurları, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar” Bu nedenle bir siyasi partinin faaliyetleri doğrultusunda hareket eden kamu görevi yürüten yöneticiler açıkça suç işlemektedir. Bu nedenlerle kamu görevini yürüten idareci ve yöneticilere şunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Tarafsızlığınızı yitirmeyin, temsil ettiğiniz makamı hiçbir siyasi parti veya anlayışa hizmet etmek için kullanmayın, zaten ciddi bir baskı ve mobbinge rağmen görevlerini yerine getirmeye çalışan emekçileri bu şekilde yönlendirmeye çalışarak suç işlemeyin. Görevinizi layıkıyla, taraf olmadan, algı yaratmadan, mobbing yapmadan yerine getirin. Bu anlamda görevlerini taraflı bir şekilde yerine getirenlere görevlerini hatırlatmaya devam edeceğimizi ve tarafsızlığını yitirerek bir zümrenin çıkarına faaliyetler yürütenler hakkında gerekli yasal süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

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Öğrenciler AKP mitingine götürüldü

Gelecek Partisi Urfa İl Başkanı Hidayet Baysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Urfa'da düzenlenen yerel seçim mitingine ortaokul öğrencilerinin yağmurlukla götürüldüğünü söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baysal, öğrencilerin soğuk ve yağmurlu havada öğretmenleri nezaretinde miting alanına götürüldüklerini belirtti.