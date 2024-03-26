Hemşireler İngiltere’yi terk ediyor

Dış Haberler

Başta sağlık emekçileri olmak üzere grevlerin 2023’e damga vurduğu İngiltere’de çalışma koşulları düzeltilmeyen sağlık sektörü kan kaybediyor. The Guardian’ın haberine göre her yıl neredeyse 9 bin hemşirenin yurtdışında çalışmak için ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Aslen AB dışından olan ve yurtdışına giden hemşirelerin sayısındaki artış, Britanya'nın onların kariyerlerinde giderek daha fazla “bir hazırlık noktası” haline geldiğine dair endişelere yol açtı. Başka ülkelere taşınan Birleşik Krallık'ta kayıtlı hemşirelerin sayısı 2021-22 ile 2022-23 arasında sadece bir yılda ikiye katlanarak 12 bin 400'e ulaşırken bu sayı, pandemi öncesinden bu yana dört kat arttı.

HAZIRLIK NOKTASI

Health Foundation’ın (Sağlık Vakfı) araştırmasına göre geçen yıl ülkeyi terk eden 10 hemşireden 7’si (8 bin 680) Hindistan veya Filipinler'den gelirken birçoğu Britanya'da en fazla 3 yıl çalıştı. İngiltere’yi terk eden hemşirelerin büyük çoğunluğu ise Birleşik Krallık'tan neredeyse iki katına kadar maaş ödenen ABD, Yeni Zelanda veya Avustralya'ya gitti.

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PRATİSYEN HEKİMLERDEN EN UZUN GREV

Galler'de pratisyen hekimler, ücret artışına ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle 4 gün sürecek, bugüne kadarki en uzun​​​​​​​ grevlerine başladı. Galler'de bu yıl üçüncü kez greve giden yaklaşık 3 bin doktor, 2008'den bu yana maaşlarının neredeyse üçte bir oranında kesintiye uğradığını ve Galler hükümetinin enflasyonun altında yüzde 5'lik maaş artışı teklifinin Birleşik Krallık'taki en kötü teklif olduğunu savunuyor. Hükümet ise pratisyen hekimlerin reddettiği yüzde 5'ten daha fazla zammı finanse edemeyeceğini öne sürüyor. Doktorlar, ücretlerde adil ve makul artışın yanı sıra çalışma koşullarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor. Ülkedeki yetkililer, grevi nedeniyle binlerce hasta randevusunun ve ameliyatın iptal edilebileceği uyarısı yaptı. Grev süresince, acil bakım hizmeti verilmeye devam edilecek.