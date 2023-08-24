Hemşirelere 500 kere 'Ben salağım' yazdıran başhekime ceza: Bir daha yöneticilik yapamayacak

Kumluca Devlet Hastanesi'nde görevli iki hemşireye 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim. Ben salağım" yazdıran başhekim Ayşegül Alkan hakkında açılan soruşturmada 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi. Bu ceza puanına göre Alkan, meslek hayatı boyunca bir daha yöneticilik yapamayacak.

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen müfettiş soruşturması tamamlandı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Alkan’a, “Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak” fiilinden 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi.

'BİR DAHA YÖNETİCİLİK YAPAMAYACAK'



Bakanlık yetkilileri, soruşturmayla ilgili, "Müfettişlerimizin hazırladığı rapora göre söz konusu hekime çok yüksek bir ceza puanı verildi. Şu an Finike Devlet Hastanesi’nde hekim olarak görev yapan Alkan, bu ceza puanına göre meslek hayatı boyunca bir daha yöneticilik yapamayacak" dedi.

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NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Başhekim Alkan, rutin servis kontrolleri esnasında iki hemşirenin görev alanlarında olmadığını tespit etti. Bunun üzerine Çalışkan ve Yetkin’i diğer birim müdürlerinin de bulunduğu bir odada azarladı ve görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazmasını istedi.

Talebe karşı çıkan hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Alkan tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin, A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı.

Olayın duyulmasının ardından konuyla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, başhekimin görevden alındığını duyurmuştu. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada, "Antalya’da Kumluca Devlet Hastanesinde gerçekleşen ve tüm basında yer alan haber üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucu Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmiştir" denilmişti.

Antalya Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada hemşireye uygulanan yaptırımın hiçbir şekilde meslek etiğiyle bağdaşmadığına dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanılmıştı: “İnsan onurunu ve etik anlayışı zorlayan bu tutum akıl tutulmasıdır. Pandemi koşullarında yüksek risklerle ve zorlu koşullarda hizmet veren sağlık çalışanları, sözel ve fiziksel şiddetin yanı sıra bir de yöneticilerin mobbing, soruşturma, geçici görevlendirme gibi yönetememekten kaynaklı haksız uygulamaları ile karşılaşıyor. Sağlık çalışanlarının emeğini ve onurunu hiçe sayan uygulamaların, baskıların ve mobbinglerin karşısında durmaya devam edeceğiz.”

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