Hemşirelik bölümüne kimyager öğretim üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin hemşirelik bölümüne kimyager alacağı öğrenildi. Bölümde alan dışında çalışan başka öğretim üyeleri de var.

Berkay SAĞOL

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 24 Temmuz’da açılan öğretim üyesi ilanında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 2’si doçent olmak üzere 3 öğretim üyesi alınacağı açıklandı. Doçent alımı için açılan ilanlardan birinin alan dışı olduğu ileri sürüldü.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı için açılan doçent ilanında, “Farmasötik yapılar ve kanser üzerine çalışmaları olmak” şartı arandı. Bu şartı ise kimya bölümü mezunu bir kimyagerin karşıladığı öğrenildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde alan dışı çalışan başka akademisyenlerin de olduğu öğrenildi. Üniversitenin internet sitesi ve YÖK Akademik’te yer alan bilgilere göre, bölümde hali hazırda görev yapan öğretim üyeleri arasında iki biyolog ve bir gıda mühendisi olduğu öğrenildi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Türk Hemşireler Derneği (THD) tarafından yapılan açıklamada, “Bu ilanın Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu bir öğretim üyesi için çıkarıldığı bilgisine erişmiş bulunmaktayız. THD uzun yıllardır hemşirelik eğitimin niteliğinin artırılması için mücadele yürütmektedir. Bu mücadele hemşirelik mesleğinin daha nitelikli hale getirilmesi dolayısıyla da halk sağlığının korunması, hasta güvenliğinin sağlanması içindir. Bir kimyagerin hemşirelik mesleğini öğretmesi düşünülemez. Hemşirelik dışındaki öğretim elamanları tarafından hemşire yetiştirilmesi, uygulamada hemşirelik mesleğinin gerektirdiği bakım hizmetlerini yerine getiremeyen, hastalara ihtiyaç duyduğu hemşirelik hizmetlerini sunamayan hemşirelerin yetişmesine yol açacaktır” denildi.

Açıklamada şunlar dile getirildi: “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nün daha önce kendilerine yazılı başvurumuzda da belirttiğimiz şekilde; nitelikli hemşire yetiştirilmesine engel teşkil eden ve halk sağlığını olumsuz etkileyecek olan bu uygulamalardan ivedilikle vazgeçmesi, ilanı kaldırması, gerekli tedbirleri alması şarttır. Bu konuda derneğimiz tarafından açılmış davalar ve alınan kararlar mevcuttur. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan bu kadro ilanının da hukuki yollardan takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.”