Hep 19 yaşında

Gezi Direnişi günlerinde Eskişehir’de polis ve esnafın saldırarak yaşamdan kopardığı Ali İsmail Korkmaz, öldürülmeseydi 30 yaşında olacaktı. İki kentte anmalar sürecek.

Haber Merkezi

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de polis ve sivil saldırganlar tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz anılıyor. 10 Temmuz 2013’te henüz 19 yaşındayken öldürülen 18 Mart 1994 doğumlu Ali İsmail yaşasa 30 yaşına basacaktı.

ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) doğum günü haftasında İstanbul ve Hatay’da anma programı düzenledi. Vakfın internet sitesindeki açıklamada ‘‘Ali İsmail’in anısını yaşatmak ve onun gibi gençlerin hayallerini desteklemek için çalışmaya devam ediyoruz. 18 Mart haftası boyunca İstanbul ve Hatay’da anma programları üzerinden ilerliyor. Hatay’da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi’’ denildi.

BARIŞ KOŞUSU SANAL OLACAK

Her yıl yapılan Hatay Barış Koşusu 6 Şubat depremlerinden dolayı bu yıl sanal olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 16-24 Mart tarihleri arasında kendi belirledikleri bir yerde “Ali İsmail Korkmaz’ın anısını onurlandırmak ve Hatay’ı onurlandırmak adına” koşabilecek. Hatay ve İstanbul’da yapılacak anma programının yer ve içeriği şöyle:

• HATAY: 20 Mart Çarşamba/ Saat: 14.00/Mavi Selvi Kır Bahçesi/ “Kent Hakkı Söyleşisi” /Konuşmacı: Ulaş Bayraktar

• İSTANBUL: 20 Mart Çarşamba/ Saat: 12.30-17.00/ ALİKEV İstanbul ofisi/ “Kamusal Alanın Hafızası Atölyesi” düzenlenecek.

23 Mart Cumartesi günü/ Saat 17.00’de ‘‘Medya ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.