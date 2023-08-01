Her 100 işçiden 85’i sendikasız çalışıyor

Sendikalaşma oranı yüzde 14,7’de kaldı. 16,4 milyon kayıtlı işçiden 14 milyonu sendikasız. Prof. Dr. Çelik, “Gerçek sendikalı sayısı yüzde 8,9 seviyesinde” dedi.

Emek Servisi

Resmi verileri göre, Türkiye'de sendikalaşma oranı yüzde 14, 7 oldu. 16,4 milyon kayıtlı işçiden sadece 2,4 milyonu sendikalı, 14 milyon işçi ise sendikasız. Verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamındaki gerçek sendikalı işçi sayısının yüzde 8-9 seviyesinde olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istatistiklerine göre, Türkiye'de sendikalı çalışan sayısı son 6 ayda bir miktar artsa da, işçilerin yüzde 85'inden fazlası sendikasız çalışıyor. Bu yılın temmuz sonu itibarıyla 16 milyon 413 bin işçiden 2 milyon 421 bininin sendikalara üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 14,7 oldu. Buna göre, 16 milyon 413 bin 359 işçiden yalnızca 2 milyon 421 bin 940'ının herhangi bir sendikaya üyeliği bulunuyor. Ocak ayına kıyasla sendikalı sayısı 90 bin 952 kişi artsa da sendikasız işçi sayısı hâlâ yüzde 85'in üzerinde.

Hizmet-İş 276 bin 360 işçiyle en fazla üyeye sahip sendika olurken, Hizmet-İş'in ardından 268 bin 385 üyeyle Türk Metal, 214 bin 438 üyeyle Öz Sağlık-İş, 133 bin 329 üyeyle Genel-İş, 128 bin 978 üyeyle Tez Koop-İş, 125 bin 419 üyeyle Belediye-İş ve 119 bin 117 üyeyle Koop-İş sendikaları sıralandı.

20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 167 bin 249 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 929 bin 621 işçiyle "metal" ve 1 milyon 659 bin 575 işçiyle "inşaat" iş kolu izledi.

ÇOK DAHA DÜŞÜK

Verileri değerlendiren Prof. Dr. Aziz Çelik, resmi oranların sendikalaşmayı yansıtmaktan uzak olduğunu belirtti. Çelik, "Resmi sendikalaşma oranları sadece kayıtlı-sigortalı işçileri esas alıyor. Kayıtsız-sigortasız işçiler hesaba katıldığında resmi sendikalaşma oranı yüzde 12-13 düzeyine iniyor. Sendikalaşma oranı yüzde 14,76 olarak açıklansa da toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamındaki işçi sayısı çok daha düşük. Bakanlık verilerine göre sendikalı işçilerin yüzde 30-35'i TİS'ten yararlanamıyor. Böylece TİS kapsamındaki gerçek sendikalı işçi sayısı yüzde 8-9 seviyesine düşüyor. TİS kapsamı AB ülkelerinde sendikalaşma kapsamından çok daha yüksek iken Türkiye'de sendikalaşma oranından düşük. Bunun nedenleri sendikasızlaştırma, işkolu barajları ve teşmil mekanizmasının yokluğu olarak sayılabilir. Böylece yüzbinlerce işçi resmi olarak sendika üyesi görünürken TİS kapsamı dışında kalıyor" dedi.