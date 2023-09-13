Her 3 saniyede bir kişi ölüyor

Halk arasında “kan zehirlenmesi” olarak bilinen sepsis nedeniye dünyada her yıl 11 milyona yakın kişi yaşamını yitiriyor. Uzmanlar, sepsisin tıbbi acil bir durum olduğunu ve hastalıkta saniyelerin hayat kurtardığını söyledi.

Haber Merkezi

Bugün 13 Eylül Dünya Sepsis Günü.

Vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz, abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan sepsis, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor.

Uzmanlar, erken tanı konulmadığında bağışıklık sisteminin çökmesine kadar gidebilen bir tabloya yol açtığını belirterek "Milyonlarca insanın hayatına mal oluyor, saniyeler hayat kurtarıyor" dedi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, "Dünyada her yıl yaklaşık 50 milyon sepsis vakası görülüyor" dedi.

Prof. Tuğhan UTKU

Utku, özetle şunları kaydetti: “Akut sağlık sorunları olarak özellikle yoğun bakım üniteleri üzerinde baskı oluştururken, ciddi pahalı bir yönetim süreci olduğu için sağlık ekonomisi üzerine yükü artmakta, tedavi süreci sonrasında dahi iş güç kaybı oluşturması nedeniyle de hastalanmış bireylerin üretim sürecine katılmasını etkilediğinden sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkileri belirgin olmaktadır. " Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gaye Ulubay ise sepsisin önlenebilir ölüm nedeni olduğunu belirterek "Sepsis, dünyada her 3 saniyede bir can kaybına neden oluyor. Sepsis, belirtilerini erkenden tanımak çok önemlidir" diye konuştu.

BU UYARICI İŞARETLERE DİKKAT

•Vücut ısısındaki değişimler (ateş veya düşük sıcaklık)

•Aşırı titreme ve kas ağrısı

•Konuşma bozukluğu

•Zihin bulanığı

•Şiddetli nefes darlığı

•1 gün boyunca idrara çıkamama

•Ölecekmiş gibi hissetmek

•Cildin beneklenmesi