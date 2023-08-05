Her 5 günde bir kadın yüksekten ‘düşüyor’

Temmuz ayında altı kadın ‘yüksekten düşerek’ yaşamını yitirdi. Yüksekten düşmeye bağlı şüpheli ölümlerin detaylı araştırılmasını isteyen kadın hak savunucuları, yetkililere çağrı yaptı. Avukat Nuriye Alsancak, “Etkin soruşturma yürütülmeli, caydırıcı cezalar uygulanmalı” dedi.

İlayda KAYA

Neslihan Köse, Yeşim Demir, Gülsüm Ö., A.D.Ç…. temmuz ayında yüksekten düşerek ölen kadınlardan sadece birkaçı... Kübra Yurt ise yüksekten itilmesine karşın hayatta kalabilenlerden. O, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 4 Temmuz sabahı 3’üncü katta bulunan evinden düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kübra Yurt, normal odaya geçtikten sonra boşandığı erkek Mehmet Ali Yurt tarafından bacaklarından tutularak balkondan atıldığını söyledi. Şans eseri hayata tutunan Kübra Yurt’u öldürmek isteyen Mehmet Ali Yurt hâlâ serbest.

DÜŞMEDİ, İTİLDİ

Ülkemizde işlenen kadın cinayetlerinin sonu gelmezken şüpheli kadın ölümlerine ise her gün bir yenisi ekleniyor. İspatlanması en zor olayların başında gelen ‘yüksekten düşme’ye bağlı ölümlerde deliller yeterince incelenmiyor. Açılan davaların çoğu zaman cezasızlıkla sonuçlanması ise failleri cesaretlendiriyor. Temmuz ayında 6 kadın yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Bir kadın ise ağır yaralandı. Yüksekten düşerek ölen bazı kadınların aileleri ‘kaza’ sonucu ölmediklerini ve bir erkek tarafından itildiklerini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Kadın hak savunucuları, düşmeye bağlı ölümlerin detaylı araştırılması yönünde çağrı yaptı.

SOL Feminist Hareket’ten Avukat Nuriye Alsancak, şüpheli ölümlerin titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen yıl artan şekilde devam ediyor. Kadın örgütleri Olarak kadın cinayetlerinin engellenmesi ve son bulması için mücadele ederken AKP iktidarı, kadınları korumak için yasal ve toplumsal düzenlemeler yapmak bir yana İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırıyor, yeni infaz düzenlemeleri ile de kadınları değil, kadın faillerini koruyup kolluyor. Son yıllarda da ‘yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadın’ haberlerinin sayısı artmaya başladı. Bu olayların birçoğu şüpheli ölüm, faili meçhul ya da intihar olarak değerlendiriliyor. Ancak bu dosyalar ciddiyetle araştırıldığında faile ulaşmak hiç de zor olmuyor. Maalesef bu dosyalarda tüm delillere ulaşılmaksınız, deliller incelenmeksizin, basit ve yüzeysel bir inceleme ile şüpheli ölüm değerlendirmesi ile dosyalar kapatılıyor. Ancak toplumsal bir baskı ve takip oluşturulan dosyalarda bu tür ölümlerin cinayet olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz.”

ETKİN SORUŞTURMA ŞART

Cezasızlık politikalarına tepki gösteren Alsancak, şöyle devam etti: “Erkekler, kadına yönelik şiddet ve cinayetlere yönelik etkin bir soruşturma yürütülmediği, caydırıcı cezalar verilmediği ve cezaların infazı sağlanmadığının farkında. Bir cezasızlık durumu söz konusu. Eşini, sevgilisini katledip, çeşitli infaz koşulları ile serbest bırakılıp tekrar aynı suçu işleyen birçok örnekle karşı karşıya geldik. Bu cezasızlık durumu erkekleri cesaretlendirirken, bir yandan etkin bir soruşturma yürütülmeden kapatılan dosyalar, ‘şüpheli ölüm’, ‘intihar süsü’ vakalarını artırdı. Ceza sisteminin işlememesi sebebi ile de 3-5 yıl yatar çıkarım rahatlığı var. Yaşam hakkını korumak devletin görevidir. Öncelikle kadına yönelik şiddetin son bulması adına politikalar üretmek ve hayata geçirmek önemli. Bu vakaların aydınlatılması için hızlı bir şekilde, tüm deliller araştırılmalı, tanıklar dinlenmeli. Yapılacak yeni düzenlenmeler ile de cezasızlık durumunu ortadan kaldırıp caydırıcı cezalar uygulanması gerekiyor.”

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HATIRLA VE ASLA UNUTMA!

"Düşerek" hayatını kaybettiği iddia edilen kadınlardan en bilineni Şule Çet. Ankara’daki bir plazanın 20’nci katından "düşerek" ölen Çet’in intihar ettiği öne sürülse de aslında atıldığı ortaya çıkmıştı. Bu cinayetten sonra yüksekten düşerek yaşanan şüpheli ölümlerin sonu gelmedi. Duygu Delen, Şeyda Yılmaz... Yüksekten atılan kadınlardan yalnızca ikisi...

KATLETTİ ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

İstanbul Pendik’te çocuğu ile bir sitede yaşayan kadın, evinde bir erkekle tartışma yaşadı. Erkek, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti. Olay dün Pendik’te bulunan bir sitede yaşandı. Nazlı Duman, evine gelen Emrah Bolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman’ı bıçaklayarak öldürdü. Emrah Bolat cinayetin ardından kendini asarak hayatına son verdi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından kadın ile erkek cenazesi cenaze nakil aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BU ÖLÜMLERİN FAİLLERİ KİM?

• Çanakkale’de 39 yaşındaki Yeşim Demir uçurumdan “düşerek” öldü. Kadının ailesi "olay kaza değil cinayet" diyerek suç duyurusunda bulundu.

• Mardin’in Midyat ilçesinde bir apartmanın 6’ncı katında bulunan dairesinden düştüğü iddia edilen G. U. hayatını kaybetti.

• Karaman’da Münevver B. isimli kadın 8’inci kattan aşağı düşerek öldü. Soruşturma başlatıldı.

• Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 20 yaşındaki A.D.Ç., kaldığı rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybetti.

• Elâzığ’da 19 yaşındaki Neslihan Köse evinin balkonundan “sofra bezi silkelerken düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.

• Zonguldak’ta 61 yaşındaki Gülsüm Ö. yüksekten “düşerek” öldü. Soruşturma başlatıldı.