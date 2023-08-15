Her alan sorun yumağı

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başvuru istatistikleri, Türkiye’de en temel alanlarda yaşanan sorunların ulaştığı noktaya ayna tuttu. Buna göre yurttaş, en çok istihdam, adalet ve eğitim alanlarından şikâyetçi. Adalet, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı en fazla şikâyet edilen kurumlar oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK), 1 Ocak – 30 Haziran 2023 döneminde toplam 8 bin 429 başvuru yapıldı. Kuruma Ocak 2013 – Haziran 2023 döneminde yapılan başvuru sayısı toplamı ise 215 bin 840’a ulaştı. Kamu personel rejimi, en çok şikâyet başvurusu alınan alan oldu. Adalet, çalışma ve sosyal güvenlik ile eğitim alanına yönelik şikâyetler de yurttaşın en çok şikâyet ettiği alanlar arasında sıralandı. Şikâyet başvurularının konularına göre dağılımı, AKP iktidarında Türkiye'de en temel alanlarda yaşanan sorunların giderek arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kamu personel rejimine yönelik alınan şikâyet sayısının toplam şikâyet sayısının yüzde 22,3’ünü oluşturdu.

ADALET BAKANLIĞI İLK SIRADA

Hemen her dönem olduğu gibi Ocak – Haziran 2023 döneminde de Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı en fazla şikâyet edilen idareler arasında ilk beşe girdi. Adalet Bakanlığı, bin 311 şikâyet başvurusuna muhatap olması itibarıyla en çok şikâyet edilen idare olurken ikinci sırada belediyeler geldi. 2023’ün ilk yarısında 626 şikâyete konu olan Sağlık Bakanlığı ikinci, 432 şikâyete konu olan Milli Eğitim Bakanlığı ise beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA ŞİKÂYET İSTANBUL’DAN

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun başvuru istatistiklerinde kuruma Ocak – Haziran 2023 döneminde yapılan başvuruların illere göre dağılımı da paylaşıldı. Buna göre, nüfusuyla ilk sırıda yer alan İstanbul yüzde 17,5 ile en fazla şikâyet başvurusu alınan kent olurken İstanbul'u yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 7 ile Manisa izledi.