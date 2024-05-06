Her beş aileden biri yardıma muhtaç halde

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Nazlıaka, “Yoksullukla samimi olarak mücadele edecek ve sosyal destekleri bir lütuf olarak değil, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak vereceğiz” dedi.

Nazlıaka, AKP’nin, 14 Mayıs 2023’te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için biri özet olmak üzere, aynı içeriğe sahip iki seçim beyannamesi hazırladığını anlatan Nazlıaka, seçim beyannamelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev alanına giren politikalarla ilgili vaatlerin birinci yılının 14 Mayıs’ta dolacağını hatırlattı.

ERDOĞAN’IN FITRAT ANLAYIŞI

Aylin Nazlıaka, “Gelin beyannamede yer alan vaatleri, gerçek dışı beyanları, AKP’nin itiraf etmek zorunda kaldığı bazı ifadeleri tek tek inceleyelim” diyerek, şunları kaydetti: “Beyannamede, sosyal hizmetler alanında ‘edilecek, yapılacak, önceliklerimiz arasındadır’ gibi somut olmayan birtakım ifadeler kullanılmış. Hep geleceğe dair umut vermek istemişler. Mesela beyannamede, aile konusunda, ‘Önümüzdeki dönemde de ailenin fıtratını, maddi ve manevi olarak daha da güçlendirmek ve her türlü olumsuz etkiye karşı korumak, temel önceliklerimiz arasındadır’ denilmişti. Erdoğan’ın hatırlayacaksınız, iş cinayetleri sonrasında sıkça kullandığı o ‘fıtrat’ mazereti ve 2014 yılında Kadın Zirvesi’nde, ‘Kadın, erkek eşit değildir. Fıtrata ters’ anlayışı burada da kendisini gösterdi. Kadın cinayetlerine değil, kadın şiddet görse dahi aile bütünlüğünün korunmasına odaklanan iktidar, ne bir veri paylaşımı yaptı ne de somut bir hedef belirledi. Elbette aile önemli ama aile içerisinde eğer şiddet varsa o aileye yaklaşım bambaşka olmalıdır.”

Türkiye’de her beş aileden birinin yardıma muhtaç hale geldiğinin altını çizen Nazlıaka, şöyle devam etti:

“Ülkemizde, 2022 sonu itibarıyla TÜİK verilerine göre, 26 milyon 75 bin 365 aile bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023 Faaliyet Raporu’na göre ise sosyal yardımlardan faydalanan toplam hane, 4 milyon 989 bin 456. Sosyal yardım alan hane sayısı, toplam hane sayısına orantılandığında yüzde 19,2. Bakanlığın Stratejik Planı’nda çocuk yoksulluğundaki artış tespiti de bir çeşit itiraf niteliğinde sunulmuş.

Bakanlık, ekonomik krizle birlikte çocuk yoksulluğun daha da artacağını itiraf etmiştir. Yani bu aslında şu demek; ailesinin yanında, sosyal ve ekonomik destek programından yararlanan çocuk sayısı 2023 yılında 164 binken 2028 yılında 2 milyon 30 bine yükselecek. Bu rakamlar, AKP iktidarı döneminde çocuk yoksulluğunun ne kadar hızlı bir şekilde arttığını ve artmaya devam edeceğini de gösteriyor.