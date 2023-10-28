Her beş örnekten birinde asbest var

Hekimler, depremde yıkılan üç kentte asbeste rastlandığını açıkladı. Adıyaman’dan alınan 30 örneğin 2’sinde, Maraş’tan alınan 21 örneğin sekizinde, Elbistan’da ise 15 örneğin ikisinde farklı türde asbest tespit edildi.

Oktay EVSEN

Temiz Hava Hakkı Platformu ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) deprem bölgesindeki asbest sorununa ilişkin toplantı yaptı. Adıyaman, Maraş ve Elbistan’da yapılan asbest analizlerinin sonuçlarını paylaşan hekimler, Adıyaman’dan alınan 30 örneğin ikisinde, Maraş’tan alınan 21 örneğin sekizinde, Elbistan’da ise 15 örneğin ikisinde farklı türlerde asbeste rastlandığını söyledi.

ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Toplantıda konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, depremlerin yarattığı büyük yıkımın insan eliyle ağır bir felakete dönüştürüldüğünü 9 aydır gözlemlediklerini söyledi. TTB’nin Temiz Hava Hakkı Platformu’yla ortak olarak Hatay’da yürüttüğü hava kirliliğine ilişkin çalışmasını hatırlatan Fincancı, Hatay’daki partikül madde yoğunluğunun Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği ortalamanın üç kat üstünde olduğunu vurguladı.

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel ise "Yurttaşların ise kesinlikle asbeste maruz kalmaması gerekmektedir” dedi.

Hekimler kısa ve uzun dönemli çözüm önerilerine de değindi:

• Deprem bölgesinde henüz yıkılmamış ağır hasarlı binalar ile deprem esnasında veya sonrasında yıkılmış, ancak enkazı henüz kaldırılmamış tüm binalar ivedilikle asbest risk değerlendirilmesinden geçirilmelidir.

• Tehlikeli bir atık olan asbestin güvenli biçimde nihai bertarafına yönelik atık yönetim altyapısı güçlendirilmelidir.

• Ülkedeki, özellikle ilgili kamu kurumlarındaki asbest analiz altyapısı hızla geliştirilmelidir.

• Ülke genelinde, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlandığı şekliyle “asbest söküm çalışanı” yetiştirmek üzere eğitim programları düzenlenmelidir.