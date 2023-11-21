Her Filistinliyi öldürecekler

İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında sona gelindiğini açıklandı. Knesset’te “Filistinli mahkûmlara idam” oturumunda ise esirlerin aileleri “Gazze’deki yakınlarımızın hayatı tehlikeye atılıyor” dedi.

Dış Haberler

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 45’inci günde sürerken, Hamas ile İsrail arasında süren esir takası anlaşmalarında sona gelindiği iddia edildi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına “ilişkin müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını” söyledi.

Esir takası müzakereleri sürerken İsrail hükümetindeki aşırı sağcı milletvekilleriyle, Gazze’de esir tutulan İsraillilerin aileleri arasında, “Filistinli mahkumlar için idam cezası” yasası nedeniyle tartışma çıktı. İsrail Meclisi (Knesset) Ulusal Güvenlik Komitesi’nde “Filistinlilere idam” öneren yasa tasarısının görüşüldüğü oturumda aşırı sağcı ve ırkçı görüşleriyle sık sık gündeme gelen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile milletvekillerinin yanı sıra İsrailli esirlerin yakınlarından temsilciler katıldı. İsrailli esirlerin aileleri, yasa yapıcılara idam önerisini durdurmaları çağrısında bulunarak, bu haliyle çıkarılacak bir yasanın şu anda Gazze'de rehin tutulan yakınlarını tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Kuzeni Gazze'de esir tutulan Gil Dikman, Ben-Gvir’e seslenerek, “Acılarımızdan faydalanmaman için sana yalvardım. Sevdiklerimizin hayatları tehlikedeyken ve kılıç boyunlarına dayanmışken bu yasa ters etki yaratacak” dedi. Ben-Gvir ise, yasa tasarısı konusunda geri adım atmayarak, partisinin sunduğu tasarının, tam tersine, esirlerin “geri dönüşünü teşvik ettiğini” ileri sürdü.

UTANMAZ VEKİLLER

İsrailli milletvekili Almog Cohen, esir yakınlarından birine karşı “Acı sizin tekelinizde değil” ifadelerini kullandı. Tartışmadan sonra oturumu terk eden Cohen’e tepki gösteren muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, “Aileler hem kendi hem de tüm ülkenin acısını haykırıyor. Ailelere ahlak dersi veren ihmalkar koalisyon üyelerinin utanmazlığının sınırı yok. Cohen'in bugün yaptıkları sonsuza kadar hatırlanacak. Kendinden utanmalı” dedi.

Öte yandan İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Gazze'nin kuzeyinde “Hamas mensubu olduğu için” alıkonulan 100'den fazla Filistinlinin İsrail'e getirilerek sorgulandığını açıkladı.

İdam cezasının bulunmadığı İsrail’de, aşırı sağcı koalisyon partileri, Hamas ile bağlantılı kişilerin “terör” suçundan yargılanarak idam cezasına çarptırılmasını istiyor. İsrail’e göre, Hamas’ın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Filistin Esirler Cemiyeti’ne göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

HASTANELER HEDEFTE

İsrail ordusu hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Gazze’deki İçişleri Bakanlığı, Gazze’nin kuzeyinde faaliyet gösteren son sağlık kuruluşu Endonezya Hastanesi’nin etrafının tanklar ve keskin nişancılarla kuşatıldığını duyurdu. Hastaneye yapılan saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İsrail ordusunun, Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresini hedef alan saldırısında 17 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

Filistin Yönetimi, Suudi Arabistan, Mısır, Endonezya ve Ürdün dışişleri bakanlarından oluşan bir heyet ise Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağında Çin'de temaslarda bulundu. “Müslüman ve Arapların kardeş ülkeler olduğunu” belirten Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin'in Filistin sorununda “adaletin yanında” olduğunu söyledi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ise “İsrail’in yaptıkları iki devletli çözümü ve Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hakkını ihlal ediyor” dedi. Heyet, bir sonraki durakları olan Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.