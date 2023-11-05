"Her" filmi gerçek oluyor: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor

Instagram, yapay zeka destekli sanal arkadaş oluşturma özelliğinin üzerinde çalışıyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar artık kendi istedikleri kişiliğe sahip bir arkadaş oluşturabilecek ve onunla sohbet edebilecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Spike Jonze'un üstlendiği ve deneyimli oyuncu Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı bir insanın yapay zeka ile ilişkisini konu alan "Her" filmi gerçek oluyor.

Meta bünyesinde yer alan sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların kendi isteklerine göre özelleştirebilecekleri ve ardından sohbet edebilecekleri bir yapay zeka destekli sanal arkadaş özelliği geliştirmek için çalışıyor.

NTV'de yer alan habere göre kullanıcılar yapay zekayla karşılaştıkları zorluklar, üzerinde beyin fırtınası yapılcak fikirler ve çok daha fazlası için sohbet edebilecek.

Ayrıca sohbet robotunun cinsiyeti ve yaşı seçilebileceği belirtilirken, etknik kökeni ve kişilik özelliklerinin de belirlenebileceği kaydedildi.

Kullancılar yapay zeka destekli sanal arkadaşını "çekingen", "hevesli", "esprili" gibi farklı kişilik özelliklerine göre oluşturabilecek.

Yapay zeka destekli sanal arkadaşın için avatar ve isim de seçilerek sohbet edilebilecek.

Instagram, söz konusu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken kullanıcılar için genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

"HER" FİLMİ HAKKINDA

Filmde Theodore Twombly karakterini oynayan Joaquin Phoenix, yapay zeka destekli bir sistemde kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanıştırır.

Sanal bir varlık olan ve sadece bir sesten ibaret olan Samantha, Theodore'u dünya ve hayat üzerine sorduğu sorularla birlikte bambaşka bir gerçeklikle tanıştırırken, filmde bir insanın yapay zeka ile yaşadığı ilişkiye odaklanır.