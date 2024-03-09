Her gün 15 kadına saldırı

Haber Merkezi

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Gazzeli kadınların savaş nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederek “Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor” dedi. Lahbib, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kraliyet Uluslararası ilişkiler Enstitüsü Egmont tarafından düzenlenen “Küresel Tehditler” temalı panele konuk olarak katıldı.

Bakan Lahbib, panelde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında dünya genelinde yaşanan çatışmalardan en fazla etkilenenlerin ve mağdur olanların kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı. Lahbib konuşmasında, “Çatışmalar, kadınlar ve hassas grupları çok olumsuz etkiliyor. Gazze'de her gün en az 15 kadın cinsel saldırıya uğruyor.” dedi.