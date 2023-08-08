Her gün 5 emekçi çalışırken ölüyor

İSİG Meclisi’nin raporuna göre; temmuzda 10’u çocuk en az 182 işçi, yılın 7 ayında ise bin 51 işçi hayatını kaybetti. Raporda, yeterli önlem alınmaması nedeniyle günde 5 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Emek Servisi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş cinayetlerine dair temmuz raporunu yayımladı. Haber taramaları, işçiler, işçi aileleri ve işyeri hekimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda hazırlanan rapora göre 2023'ün ilk 7 ayında bin 51 işçi çalışırken yaşamını yitirirken, temmuzda çalışırken hayatını kaybeden işçi sayısı 182 oldu. Temmuzda iş cinayetlerinin nedenlerinin başında trafik ve servis kazası oldu. Sadece temmuz ayında 52 işçi bu kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. Ezilme ve göçük nedeniyle 35 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 22 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 17 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 16 işçi; şiddet nedeniyle 11 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 9 işçi; intihar nedeniyle 6 işçi; patlama, yanma nedeniyle 5 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 3 işçi hayatını kaybetti.

Raporda, 57 farklı şehirde iş cinayetlerinin yaşandığı tespit edilirken, 15 işçi ölümü İstanbul’da, ardından 10 işçi ölümü ile Afyon’da oldu. Afyon’u 8 iş cinayeti ile Ankara takip etti. İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle oldu: "14 yaş ve altı 6 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 4 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 38 işçi, 30-49 yaş arası 63 işçi, 50-64 yaş arası 47 işçi, 65 yaş ve üstü 15 işçi."

TARIM İŞÇİLERİ İÇİN ÖLÜM AYI

İSİG raporunda sıcak havalarda zorla çalıştırılan işçilerin hayati riskine de dikkat çekti: “Devlet yine ‘işiniz yoksa öğle saatlerinde dışarı çıkmayın, bol sıvı alın, güneşte kalmayın’ uyarıları dışında bir önlem almadı. İşçiler tarlalarda, yollarda, inşaatlarda, elektrik direklerinde, tersanelerde, bürolarda 40-50 derece hissedilen sıcaklıklarda çalışmaya devam ettiler. İzmir’de bir kadın PTT işçisi arkadaşımız öğle sıcağında dağıtım yaparken beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Osmaniye’de bir enerji işçisi arkadaşımız çalışırken kalp krizi geçirdi. Sıcakta çalıştırmanın işçilerin ölümüne neden olmasının diğer yönü de özellikle tarım işçilerinin serinlemek için girdikleri gölet ve kanallarda boğularak hayatlarını kaybetmeleri oldu."

Raporda özellikle yaz aylarında yeterli önlem alınmadığı için yaşamını yitiren tarım işçilerinin sayısının artığına dikkat çekilerek, "Özellikle işçi taşımacılığının kapalı kasa kamyonet, uygun olmayan servisler ve traktör römorkları gibi araçlarla yapılması ölümlere adeta davetiye çıkarmaktadır. Temmuzda çalışırken hayatını kaybeden 56 işçinin 21’i bu nedenle aramızdan ayrılmıştır. 22 Temmuz’da Sultandağı'ndan gelip vişne ve kiraz toplayan tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün Afyon’un Çay ilçesinde devrilmesi sonucu biri çocuk sekiz işçi hayatını kaybetti. Minibüs eskiydi, 19 yaşındaki şoförün ehliyeti yoktu..." görüşlerine yer verildi.

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TARIM İŞÇİLERİ KAZA GEÇİRDİ: 3’Ü AĞIR 17 YARALI - (DHA)

Ordu'da, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı.

Ordu’nun Çamaş ilçesinde, Ercan Ekinci yönetimindeki mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, ilçe girişi yakınlarında Uğur Güneş'in kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.