Her gün 7 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

BirGün/ANKARA

Büyükşehirlerdeki artan yaşam maliyetleri, öğrencilere yönelik sunulan desteklerin de önemini artırdı. Ankara’da Çankaya Belediyesi, her gün yaklaşık 7 bin ilkokul ve üniversite öğrencileri için ücretsiz yemek hizmeti sunuyor. Uygulamadan hafta içi her gün yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisi ve 3 bin ilkokul öğrencisi faydalanıyor.

Pandemi döneminde üniversite öğrencilerine ücretsiz akşam yemeği uygulaması başlatıldığını hatırlatan Taşdelen, pandemiden sonra başlayan ekonomik krizi gözeterek, uygulamaya bu yıl da devam etmeye kararı verdiklerini ifade etti.

Ankara’daki yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisine hafta içi her gün saat 17.30-18.30 arasında Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası’nda, 17.30-19.00 arasında ODTÜ’ye yakın 100. Yıl Çankaya Evi’nde ücretsiz akşam yemeği servis ediliyor.

Taşdelen, bu yıl Çankaya belediyesi sınırları içindeki 3 bin ilkokul öğrencisinin öğle yemekleri de dağıtılmaya başladığını da belirtti.

Sağlıklı beslenmenin temel bir insan hakkı olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Taşdelen, “Ekonomik kriz var demeden halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.