Her gün bir katliam

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, uluslararası çağrılara rağmen tüm şiddetiyle sürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kudra, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 674'e yükseldiğini duyurdu.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde hastaneleri kasıtlı şekilde hedef alarak 800 bin Filistinliyi sağlık hizmetinden mahrum bıraktığını, yaralılar, hastalar, hamile kadınlar ve bebeklerin ölüm tehlikesi altında olduğunu belirtti. Kudra, Gazze'nin güneyindeki hastanelerin doluluk oranının ise yüzde 350'ye ulaştığını ve yüzlerce hastanın hastane koridorlarında yerlerde yattığını kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Kızılayı Sözcüsü Abdulcelil Hancel, Gazze'nin özellikle kuzey ve orta kesimlerinde günlük onlarca ölü ve yaralı ihbarı aldıklarını ancak tehlikeli koşullar nedeniyle ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını söyledi.

HAMAS’A GÜVENLİ ÇIKIŞ İDDİASI

İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv makamları, Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakmasına karşılık Gazze'ye saldırılarını sonlandıracak ve Hamas yöneticilerinin buradan güvenli biçimde Katar'a gitmelerine izin verecek.