Her gün bir kaza yaşanıyor

Şehirlerarası yolcu otobüsü kazaları son bir haftada neredeyse her gün yaşandı. Ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalara ilişkin açıklama yapan uzmanlar, yeterli önlem alınmamasına dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

Şehirlerarası yolculuk yapan otobüs kazalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Son 1 hafta içinde en az 7 yolcu otobüsü kaza yaptı. Bu kazaların son örneği ise önceki gün Kastamonu’da yaşandı. Kastamonu- Sinop yolunda seyreden yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 33 kişi de yaralandı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı ve Makine Mühendisleri Odası Motorlu Araç Komisyonu üyesi Alpay Lök, kazaların denetimsizlikten ve alınmayan önlemlerden kaynaklandığını söyledi.

Alpay Lök, kazaların kadere bağlanamayacağını ifade etti. Kazalardan birden fazla neden olabileceğinin altını çizen Lök şöyle devam etti: "Kış aylarında kazaların artacağı aşikâr. Ölümleri kadere bağlayamayız, ihmaller var. Avrupa’da bu çapta kazalar meydana geldiğinde direkt mevzuat değişiyor. Önemli olan riskleri tespit edip o risklere uygun önlemler almak. Bizde yapılan düzenlemelerde eksikler ve hatalar son derece fazla. Fabrika çıkışı otobüslere takılı 100 km/h ile sınırlanmış hız sınırlayıcılar önceden mevcuttu fakat bu sınırlama 2006 yılında iptal edildi. Bu olayın denetlenmesi veya kalibrasyonu mevzuatta açıkça düzenlenmediği için bu açığı fırsat bilen araç sahipleri hız sınırlayıcısını iptal ettirdiler.”

Lök, alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı:

• Uzun yol otobüs şoförleri 9 saat sürüş yapıyorlar. 9 saatin sonunda uyumaları gerekiyor.

• Kış aylarında uygun lastik kullanılması lazım.

• Yolculara emniyet kemeri takılışı konusunda gerekli ehemmiyet gösterilmiyor. Örneğin uçaklarda kemer takılması katiyen zorunluyken şehirlerarası otobüs seferlerinde bunu göremiyoruz.

• Araç muayenesi konusunda Avrupa Birliği seviyesine göre çok gerideyiz. Araçlarda arıza tespit cihazı bulunmuyor.

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Onlarca kişi yaralandı

Son bir hafta içinde yaşanan kazalardan bazıları şöyle:

• Sivas'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kurtlapa Köyü yakınlarında cenazeden dönenleri taşıyan bir otobüs kaza yaptı. 14 kişi yaralandı.

• Ağrı - Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonet kazaya karıştı. Kazada kamyonet sürücüsü ile otobüsteki 10 yolcu yaralandı.

• Mersin-Antalya D-400 karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.